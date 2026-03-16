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El secretario de Seguridad de la provincia, Gastón Venturini, participó de la primera reunión del año del Consejo de Seguridad Interior, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones “Juan Bautista Bustos” de la ciudad de Córdoba, con la presencia de ministros, autoridades locales y de Seguridad de todas las provincias del país, quienes analizaron estrategias conjuntas para enfrentar el delito y fortalecer las políticas de seguridad.

El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velazco.

En esta primera reunión se abordaron temáticas clave como Reiterancia, Ley Antimafia, Registro Nacional de Datos Genéticos, Laboratorios de Estupefacientes y Situación actual del uso de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios. También hubo exposiciones de experiencias provinciales como la baja de homicidios e implementación del Plan 90/10, Datos Genéticos y Laboratorio Balístico.

Asimismo, se impulsó la creación de un Consejo federal orientado a coordinar entre Nación y provincias la investigación de delitos económicos asociados al crimen organizado, con el objetivo de detectar y prevenir maniobras como lavado de dinero, fraude financiero, evasión vinculada a organizaciones criminales y financiamiento del narcotráfico.

“Intercambiar experiencias”

En su intervención, el secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga, expresó “quiero agradecer a los miembros del Consejo de la provincia anfitriona por desarrollar este evento tan importante que nos convoca para reflexionar, dialogar, debatir e intercambiar ideas y experiencias, con el propósito de elaborar políticas públicas en materia de seguridad que sean concretas y efectivas”.

En ese marco, el funcionario catamarqueño mencionó dos iniciativas que actualmente se encuentran en tratamiento en nuestra provincia.

La primera es una modificación parcial del Código Procesal de Catamarca, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, que busca dotar al sistema de justicia de criterios más claros para la adopción de medidas de coerción personal, particularmente en lo referido a la prisión preventiva y la Reiterancia.

La segunda iniciativa, es la creación de un Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados, una herramienta que permitirá incorporar la ciencia y la tecnología al servicio de la investigación criminal.

“Ambas iniciativas obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados y dentro de poco se convertirán en leyes”, destacó Venturini Quiroga.

Finalmente, expresó el alivio y la alegría de toda la comunidad catamarqueña por la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien pudo regresar sano y salvo a nuestro país. “Agradezco profundamente a las autoridades nacionales y autoridades diplomáticas por las gestiones realizadas para lograr su liberación y el reconocimiento a su familia, que atravesó este tiempo con enorme fortaleza”.

Cabe destacar, que la Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, concluyó con la firma del Acta de Compromiso Federal con todos los ministros, secretarios y autoridades de Seguridad de todo el país y el cierre estuvo a cargo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Institución Policial

De igual manera, el Comando de la Institución Policial de Catamarca, también estuvo presente en Córdoba participando de la Primera Reunión del Convenio Policial Argentino. Representaron a nuestra provincia, el jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera y el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Omar Gustavo Seiler, quienes junto a distintos jefes y representantes de fuerzas federales y de otras policías del país, debatieron distintos temas referidos a la seguridad de cada provincia.

Luego de las palabras de apertura y bienvenida por parte del secretario del Consejo de Seguridad Interior, Lic. Iván Velazco, y del jefe de Policía de la Provincia de Córdoba, Crio. Gral. Marcelo Marín, los representantes catamarqueños expusieron sobre la Institución Policial, a través de su personal. En la oportunidad, contaron sobre las tareas que desempeñan a diario por la seguridad de toda la provincia, como así también, aunaron criterios para fortalecer el trabajo mancomunado con las distintas Fuerzas Federales y Policías del País, particularmente con aquellas con las cuales comparten zonas limítrofes, cuyos titulares programaron reuniones regionales en vistas a labores articuladas y coordinadas para reforzar el sistema de seguridad y la lucha contra delitos como: el crimen organizado, tráfico de armas, narcotráfico, la Trata de Personas, entre otros.