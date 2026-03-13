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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, manifestó este viernes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se encuentra «herido, probablemente desfigurado y escondido».

Hegseth realizó estas declaraciones en el Pentágono, aunque no presentó pruebas que respalden su afirmación sobre el estado de Khamenei, según reportó la agencia The Associated Press, en un informe que fue recogido por la Agencia Noticias Argentinas.

Israel sospecha que Khamenei sufrió heridas al inicio de la guerra, dado que no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo. Los últimos reportes de combate indican que se han atacado alrededor de 15.000 objetivos en las últimas horas por parte de Estados Unidos e Israel, en lo que muchos en la comunidad internacional consideran una guerra de agresión que transgrede normas internacionales.

Khamenei habría padecido una fractura en un pie y otras lesiones menores durante el primer día de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, según una fuente cercana a la situación que fue citada por CNN. Además de la fractura, se reportó que Khamenei, de 56 años, presenta un moretón alrededor del ojo izquierdo y laceraciones menores en el rostro.

Una fuente israelí indicó a CNN que Khamenei resultó herido en un intento de homicidio la semana pasada. Por su parte, el embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, comentó al periódico The Guardian que Khamenei sufrió heridas en el mismo ataque aéreo que causó la muerte de su padre, el fallecido líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.

Ayer se difundió un discurso de Khamenei a través de la televisión iraní y se publicó en un sitio web oficial, sin embargo, el corresponsal de CNN en Jerusalén indicó que no se le ha visto ni escuchado desde que asumió sus funciones.