La asamblea de trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Capital aprobó un paro por 48 horas que se llevará a cabo jueves y viernes, en el marco del conflicto salarial con la Municipalidad de la Capital.

La medida fue puesta a consideración por la Comisión Directiva y el Cuerpo de delegados, luego de no alcanzar un acuerdo en las negociaciones por la recomposición salarial.

El gremio reclama un incremento del 20%, mientras que el Ejecutivo municipal ofreció en la última reunión un aumento en línea con los índices de inflación.

Desde el sindicato sostienen que el salario perdió poder adquisitivo y que la propuesta oficial no responde a la situación económica actual de los trabajadores.

Con la aprobación en asamblea, el paro quedó confirmado por 48 horas, en reclamo de una mejora salarial.