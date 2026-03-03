Nota vista: 0

El streamer catamarqueño Agustín Aragón se convirtió en uno de los nombres más mencionados en el ámbito digital local luego de que varios de sus clips se viralizaran en redes sociales, especialmente con el formato de “previas” musicales que hoy identifica a su proyecto.

En diálogo con Catamarca Despierta, Aragón repasó sus inicios y explicó que comenzó transmitiendo videojuegos junto a Valentín Vargas y Blok, productor del espacio. Durante más de un año, según contó, el crecimiento fue prácticamente nulo. “Prendía y no me veía nadie”, recordó.

El punto de inflexión llegó cuando comenzó a darle mayor importancia a la edición y difusión de clips cortos en distintas plataformas. “Cuando empecé a subir uno o dos clips por día, ahí empezó a crecer la audiencia”, explicó. Esos fragmentos, que condensan los momentos más destacados de cada transmisión, funcionan como puerta de entrada al contenido completo.

El formato que terminó de consolidar su crecimiento fue la “previa” transmitida en vivo, donde predominan el karaoke, la música urbana, la cumbia y la interacción espontánea. Uno de los clips musicales alcanzó una fuerte viralización y marcó un antes y un después en el proyecto. “Desde ahí no paramos más”, afirmó.

Aragón también destacó la incorporación de músicos al streaming, entre ellos Facu y Emi, a quienes definió como parte central del crecimiento actual. “No soy solo yo. Es un trío que hoy la está rompiendo y cada uno aporta su parte”, señaló.

En cuanto al impacto en redes, remarcó que cada plataforma tiene su propio público. En Facebook, donde comenzó a subir contenido en diciembre, aseguró haber alcanzado 75 mil seguidores. “Mucha gente dice que Facebook está muerto, pero cada red tiene su público”, sostuvo, y reconoció que allí también recibe críticas y comentarios negativos, aunque ya no le afectan como al principio.

Actualmente transmite en simultáneo a través de TikTok y Kick, donde puede alcanzar entre 200 y 300 espectadores en promedio, y hasta 700 cuando hay presentaciones musicales en vivo. Explicó que en algunas plataformas la monetización depende de la cantidad de horas vistas y de la afiliación, y señaló que el crecimiento fue acompañado por inversión progresiva en equipamiento, incluyendo cámara, consola y capturadora.

De cara al futuro, el streamer adelantó que evalúa expandir el proyecto hacia Córdoba o Buenos Aires, con la intención de ampliar su alcance nacional e internacional, ya que aseguró contar con seguidores de México y Colombia.

Como mensaje final para quienes buscan iniciarse en el streaming, Aragón fue claro: “Que no se frustren”. Según explicó, el crecimiento no depende únicamente de la transmisión en vivo, sino del trabajo constante en redes sociales y la difusión de clips que permitan atraer nuevas audiencias.