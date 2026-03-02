Nota vista: 0

La central obrera hará presentaciones desde este lunes. La CGT denuncia que la ley aprobada viola el principio constitucional de progresividad laboral.

Los sindicatos congregados en la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron que buscarán bloquear en los tribunales la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Tras la aprobación del proyecto en el Congreso, la central obrera iniciará una fuerte embestida legal a partir de este lunes.

Los puntos más polémicos de la reforma

El nuevo marco normativo, que modifica la legislación vigente desde 1976, introduce profundos cambios. Entre las principales medidas que la CGT busca invalidar se destacan:

Indemnizaciones: Reduce la base de cálculo de las compensaciones y permite que sean abonadas en cuotas.

Horas extra y vacaciones: Plantea alternativas para el pago de las horas extras trabajadas y habilita a las empresas a fragmentar el período de vacaciones.

Derecho a huelga: Limita la actividad sindical al ampliar el listado de sectores esenciales, exigiéndoles garantizar al menos un 75% de la prestación del servicio durante las protestas.

Bloqueos: Tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos o las tomas de los establecimientos laborales.

Convenios colectivos: Elimina el principio de continuidad (ultraactividad) de los convenios que hayan vencido hasta que se firme uno nuevo.

La estrategia judicial: el principio de progresividad

La defensa legal de los gremios se basará principalmente en que la reforma va en contra del principio de progresividad (o de no regresividad) estipulado en la Constitución Nacional.

Este precepto fundamental impide que los derechos laborales que ya fueron sancionados y adquiridos por los trabajadores sean recortados o reducidos a través de una nueva legislación.