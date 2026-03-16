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El presidente Javier Milei disertó este lunes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde abrió su exposición con una defensa de los valores judeocristianos y vinculó en un mismo plano el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Durante el discurso, el mandatario cuestionó con dureza al socialismo y al kirchnerismo, repasó indicadores económicos de su gestión y defendió su programa de apertura económica.

“Tenemos una oportunidad para que Argentina vuelva a crecer”, afirmó al iniciar su exposición ante empresarios y dirigentes políticos.

En el comienzo de su mensaje, el Presidente insistió en que su proyecto político se apoya en valores morales vinculados con la tradición judeocristiana. En ese marco, remarcó que tanto la defensa de la vida como la libertad individual forman parte de un mismo sistema de principios. Milei también adelantó que trabaja en un nuevo libro titulado “La moral como política de Estado”.