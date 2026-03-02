Nota vista: 0

Tras la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, su suegra y abogada, Yalitza García, expresó su alivio y emoción. Aseguró que el regreso del uniformado puso fin a una “pesadilla” y permitió cerrar un período de profunda angustia familiar.

“Estoy muy alegre, ya puedo descansar de verdad. Esta angustia que tenía tan grande… por fin Nahuel está con su familia, está en su país y se acabó esa pesadilla”, afirmó García en Cadena 3, quien siguió de cerca el caso durante la detención de Gallo en Venezuela.

La abogada relató cómo se confirmó la liberación del gendarme, a partir de los mensajes que los propios detenidos transmitían a gritos desde el interior del penal a sus familiares. “Eso fue como a las 9 de la noche del día sábado. Los prisioneros anunciaron que el argentino salía en libertad”, contó. Según precisó, la información se terminó de corroborar al día siguiente, durante la visita matutina de los familiares, cuando se confirmó que Nahuel Gallo ya no se encontraba detenido.

García también confirmó que, tras la liberación, pudo comunicarse con Gallo y con su hija. “Esta mañana pudimos hablar, hicimos videollamadas. Incluso Nahuel me envió un audio, lo sentí bien y agradecido”, señaló, y agregó que el intercambio fue “con todo el amor del mundo”.

La abogada subrayó que la liberación de Gallo no debe cerrar el reclamo por otras personas detenidas. “Hay que seguir peleando por Germán Giuliani y por cada uno de los presos políticos. No merecen estar en esta situación”, sostuvo, al reclamar gestiones para traslados y liberaciones pendientes.