Nota vista: 0

La Unión Docentes Argentinos (UDA) seccional Catamarca evaluó que la adhesión al paro nacional convocado por CTERA y el propio gremio alcanzó el 90% en la provincia.

La secretaria general de UDA Catamarca, Nancy Agüero, consideró que hasta el mediodía se registró un elevado nivel de acatamiento a la medida de protesta, impulsada en reclamo de mejoras salariales para el sector docente.

En ese marco, el sindicato informó que la notificación de la disposición de conciliación obligatoria fue recepcionada en un día inhábil (domingo), lo que —según señalaron— generó dudas respecto de su vigencia inmediata frente a una medida de fuerza de carácter nacional ya convocada.

No obstante, la entidad indicó que “en un gesto de responsabilidad institucional y a fin de garantizar el derecho a la educación, UDA dispuso el acatamiento a la conciliación obligatoria”. Al mismo tiempo, solicitó al Ejecutivo provincial que no se efectúe el descuento del día de paro a los docentes, como condición para sostener la paz social mientras se desarrolla el proceso de conciliación. Fundamentaron el pedido en el carácter nacional de la convocatoria y en la irregularidad horaria de la notificación.

Por otra parte, UDA adelantó que en la mesa técnica planteará una exigencia de recomposición salarial y anticipó que no aceptará que ningún docente perciba un salario inferior al piso establecido para un integrante de la fuerza de seguridad, fijado en $1.200.000. “Enseñar es un pilar de la sociedad donde se juega el futuro de la Nación y debe ser remunerado con la misma vara de dignidad que la seguridad”, expresó la entidad.

Finalmente, el gremio —que no integra la Intersindical docente— informó que continúa en estado de alerta y movilización. Si bien los docentes retornarán a las aulas en cumplimiento de la conciliación obligatoria, advirtieron que, de no existir una oferta salarial que cubra el costo de vida en Catamarca al término de los plazos establecidos, retomarán las medidas de fuerza.