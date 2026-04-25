Propuesta académica en el Bicentenario de su Natalicio

El acto de apertura contó con la presencia del gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil. El Obispo no pudo estar ya que se encuentra en la Asamblea Plenaria de los obispos argentinos en Buenos Aires.

En la mañana de este viernes 24 de abril, se inició la capacitación “Fray Mamerto Esquiú: Apóstol y ciudadano al servicio de la unidad”, realizada con la articulación de la Vicaría Episcopal para la Educación de la Diócesis de Catamarca y el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y la organización de los Institutos Superiores Fray Mamerto Esquiú y San Pio X, que conforman el Centro Educativo y Cultural Diocesano (Ceculd) Virgen del Valle, en adhesión al Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, que celebraremos el próximo 11 de mayo.

El desarrollo de esta primera jornada tiene como escenario el amplio salón de la casa de retiros espirituales Emaús, que reunió a unos 1.500 docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, tanto de gestión estatal como privada, provenientes de Capital y del interior catamarqueño.

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil; el director provincial de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, Prof. Pablo Figueroa; el Vicario Episcopal para la Educación, Pbro. Lucas Segura, representantes legales y directivos de instituciones educativas privadas.

El Obispo se hizo presente con un video, ya que se encuentra participando de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina en Buenos Aires.

También se sumó a este encuentro el vicario general, Pbro. Julio Murúa.

“Su figura que es raíz y faro de nuestra identidad”

En la apertura de la ceremonia inaugural, el padre Lucas Segura saludó a las autoridades, los docentes y el personal que trabajó para que esta capacitación sea posible, tras lo cual les dio la bienvenida “a este espacio de encuentro. Ver este salón colmado por casi 1.500 educadores no es solo una cifra sorprendente, sino el testimonio vivo de lo que significa el Beato Mamerto Esquiú para el catamarqueño”.

“Hoy nos convoca su figura que es raíz y faro de nuestra identidad. Y lo hacemos en un momento histórico donde el mundo, y quizás nuestras propias aulas, nos devuelven, a menudo, ecos de fragmentación, de violencia y de ruido”, manifestó.

Luego contextualizó el tiempo de gracia que vive nuestra Iglesia Particular, apuntando que “en Catamarca, estamos transitando un año jubilar por el Bicentenario de su Natalicio, que tiene como lema: ‘Apóstol y ciudadano, servidor de la unidad’, que se ha convertido en tema de esta capacitación”.

En esta línea, afirmó que “los docentes, la ‘unidad’ no significa que todos seamos iguales. Significa que, desde nuestras diferencias de pensamiento, de religiones, de niveles, modalidades o contextos geográficos, compartimos una misma misión: sostener el tejido social a través de la educación. Ser ‘educadores al estilo de Esquiú’ es ser artesanos de unidad y de paz en un tiempo de guerras y de enfrentamientos”, enfatizó.

En este contexto, afirmó que “esta capacitación se enmarca en un proyecto de formación integral que culminará, Dios mediante, con una muestra el día 28 de agosto”; e invitó a todos a rezar la oración por la pronta canonización del Beato Esquiú.

“Las capacitaciones son muy importantes

en esta nueva era de la humanidad”

Seguidamente, el gobernador Raúl Jalil, entre otros conceptos, expresó que “las capacitaciones son muy importantes en esta nueva era de la humanidad, pero todo hay que hacerlo en la base de la tolerancia, el diálogo y el consenso”, destacando, en este año del Bicentenario del Nacimiento del Beato Esquiú, que el ilustre fraile “siempre buscó el diálogo y el consenso para lograr sus objetivos”. Luego agradeció a quienes organizaron la capacitación y a todos los que están participando de la misma, e instó a “seguir construyendo una Catamarca tranquila”.

“Hay que valorar -dijo- porque así como en otros lugares vemos conflictos religiosos u otro tipo de conflictos, la Argentina tiene la virtud de no tener conflictos grandes y también de seguir generando diálogo y consenso”.

Más adelante se refirió al contexto actual en el que “vemos la hiperactividad de los chicos por la no reglamentación del uso, que ya varios países lo están haciendo, de las redes sociales o el uso excesivo de las pantallas”, y cerró destacando a los docentes afirmando que los valora porque son responsables, después de las familias, de la educación que ofrece el Estado.

De Interés Parlamentario

A continuación, se dio lectura al decreto de la Cámara de Diputados de Catamarca, mediante el cual se declara de Interés Parlamentario este curso de capacitación, momento en el que se puso de relieve que este tipo de distinción constituye un reconocimiento institucional y busca poner en valor aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo educativo y al fortalecimiento educativo destacando su relevancia social y educativa.

El diputado provincial Prof. Rubén Damián Brizuela hizo entrega del mencionado instrumento legal y su respectivo diploma al Vicario para la Educación, padre Lucas Segura.

Seguidamente, se dio paso a las disertaciones, que arrancaron con el Prof. Mario Vera, quien abordó el eje histórico; luego brindó su conferencia Fray Pablo Reartes, sacerdote franciscano catamarqueño residente actualmente en Santa Fe, quien se centró en el eje ético-religioso. Ambos con estudiosos y apasionados por la figura y el legado de nuestro querido Beato Mamerto Esquiú.

La jornada continuará con la proyección pedagógica, a cargo del Prof. Walter Herrera, y el desarrollo del eje temático formativo y reflexivo, responsabilidad del Prof. León Camji.

Por su parte, el padre Santiago Granillo presentó el aporte de la Pastoral de la Niñez para este Jubileo por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Esquiú.

El objetivo central de esta propuesta académica es conocer, valorar y resignificar el legado del Beato Esquiú, para proyectarlo en las aulas y comunidades educativas, generando espacios de formación integral sobre su vida, su pensamiento y su obra.

Recordamos que además de la instancia presencial, está previsto el desarrollo de la instancia en entorno virtual, desde el 27 de abril al 8 de mayo de este año.