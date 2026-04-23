NUEVA OFERTA EN MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES

Durante el mes de mayo y junio, los espacios culturales dependientes del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia abrirán sus puertas a nuevas y variadas ofertas de talleres destinados a niños, niñas, adolescentes y adultos, promoviendo la creatividad, el aprendizaje y el encuentro a través del arte y la expresión.

El Taller Literario Inicial, coordinado por Mariel Zapata, está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años y propone un acercamiento dinámico a la lectura y la escritura. A través de actividades como el escaneo de textos, la producción de escritos breves, la organización de ideas y la exploración de géneros narrativos, los participantes desarrollarán habilidades fundamentales en un entorno creativo. Las clases comenzarán el lunes 4 de mayo en el Museo Histórico, ubicado en Chacabuco 425, y se dictarán los lunes y miércoles de 18 a 19.30 horas. Para informes e inscripción, comunicarse al 1127340600.

Por su parte, el taller Creaciones en Resina, a cargo de Lorena Rojas, ofrece una experiencia práctica orientada a adolescentes y adultos interesados en aprender técnicas de mezcla y coloreado para la elaboración de piezas únicas, como objetos decorativos, bandejas o joyería. Este espacio tendrá lugar en la Casa de la Cultura (San Martín 533) a partir del lunes 4 de mayo, los días lunes y martes de 19:50 a 20:50 horas. Informes e inscripción al 3834-232871.

También en la Casa de la Cultura se desarrollará El Rinconcito, un taller destinado a adultos y coordinado por Erica Alejandra Burgos, donde se trabajarán diversas técnicas de arte mix media aplicadas al reciclaje, como decapado, envejecidos, óxidos y decoupage sobre diferentes superficies. Iniciará el lunes 4 de mayo y se dictará los lunes y miércoles de 17 a 19 horas. Informes e inscripción al 3834-685735.

En tanto, el taller Tejiendo a Crochet está pensado para niñas y niños a partir de los 10 años que deseen iniciarse en esta técnica artesanal. Bajo la guía de Melisa Rivera, los participantes aprenderán los puntos básicos mientras desarrollan la creatividad y el disfrute por lo hecho a mano. Las clases comenzarán el martes 5 de mayo en el Museo Histórico (Chacabuco 425) y se dictarán los martes y jueves de 16 a 18 horas. Informes e inscripción al 3834-577426.

Otra de las propuestas es el taller de Cerámica Artesanal, coordinado por Rafael Guitian, que invita a aprender desde cero la preparación de la arcilla y técnicas básicas de modelado. Esta propuesta combina práctica, tradición y acompañamiento personalizado, fomentando la creación de piezas con identidad propia. Iniciará el miércoles 6 de mayo en la Casa de la Cultura, con encuentros los miércoles y jueves de 16 a 18 horas. Informes e inscripción al 3834-406329.

Finalmente, el Taller de Flores Textiles, a cargo de Adriana Gabriela Barros, propone explorar el trabajo con telas a través de técnicas de modelado, armado y bordado para la creación de objetos decorativos y accesorios. La iniciativa, destinada al público en general, combina lo artístico con una perspectiva terapéutica y de desarrollo emprendedor. Se dictará en la Casa de la Cultura desde el viernes 8 de mayo, con clases los viernes de 17 a 19 horas y los sábados de 10:00 a 12:00 horas. Informes e inscripción al 3834-024880.

Todos los talleres son coordinados desde la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, que se encarga de habilitar los espacios para las distintas actividades. Tienen cupos limitados y son arancelados.