El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió a la reforma electoral impulsada a nivel nacional y sostuvo que el peronismo debe analizar en profundidad los cambios antes de fijar una postura definitiva. En ese marco, evitó pronunciarse de manera categórica sobre la eliminación de las PASO y afirmó que “hay que ver si conviene o no nos conviene”.

En declaraciones con Futurock, el mandatario catamarqueño Raúl Jalil encuadró el debate dentro de un escenario más amplio, al considerar que el país atraviesa un período de “transición política”, en el que deberán evaluarse las implicancias de iniciativas como la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la implementación de la Boleta Única de Papel y el sistema de Ficha Limpia.

Autocrítica y reordenamiento interno

Más allá de la discusión electoral, Jalil planteó la necesidad de una revisión interna dentro del peronismo. En ese sentido, llamó a realizar una autocrítica para comprender las derrotas recientes y definir una estrategia hacia adelante.

“Hay que entender por qué se ha perdido y qué tenemos que hacer”, expresó, al tiempo que consideró clave “dejar de hablar mal unos de otros” para fortalecer el espacio político.

Además, remarcó que los partidos cuentan con la madurez necesaria para resolver sus liderazgos sin depender exclusivamente de mecanismos como las PASO, y defendió la posibilidad de definir candidaturas a través de internas partidarias.

Debate abierto sobre las PASO

Consultado puntualmente sobre las primarias, el gobernador evitó una postura definitiva, aunque reiteró su visión de que las discusiones políticas deben darse dentro de los partidos. Recordó, además, que las PASO ya fueron suspendidas el año pasado, decisión que acompañó junto a su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

No obstante, reconoció que existen sectores del peronismo que promueven su continuidad e incluso impulsan la realización de internas abiertas.

Consensos antes que definiciones electorales

En otro tramo, Jalil destacó la importancia del diálogo político como base para cualquier definición futura. Sostuvo que antes de avanzar en cuestiones electorales, es necesario acordar una agenda de políticas públicas.

“Primero hay que dialogar y tener consenso”, afirmó, al señalar que existen entre 15 y 20 puntos clave en los que la dirigencia argentina debería coincidir.

RIGI, minería y proyecciones

El mandatario también se refirió al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró útil para acelerar proyectos en marcha, aunque sin generar nuevas inversiones significativas hasta el momento.

Como ejemplo, mencionó el caso de Minera Alumbrera y anticipó que, si se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental, la provincia podría comenzar a exportar cobre a partir de julio del próximo año.

Encuentro con Sáenz

Por último, Jalil se refirió a su presencia en el cumpleaños del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, donde también participó el juez Ariel Lijo. El mandatario minimizó el encuentro y aseguró que se trató de una reunión breve y de carácter privado.

Un escenario en redefinición

Las declaraciones del gobernador reflejan un contexto político en plena reconfiguración, atravesado por debates institucionales y tensiones internas. En ese escenario, Jalil propuso una postura basada en la prudencia, la revisión interna y la búsqueda de consensos, evitando definiciones tajantes mientras se analizan los cambios en marcha.