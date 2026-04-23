Durante la mañana de este jueves 23 de abril, se llevó a cabo el anuncio del programa de actos con motivo del Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el salón parroquial de San José de Piedra Blanca, su tierra natal, en el departamento que lleva su nombre. La misma estuvo a cargo del padre Julio Murúa, vicario general y presidente de la Comisión organizadora; el padre Marcelo Amaya, párroco de San José, junto con el Sr. Adolfo Herrera y el Lic. Ariel Escobal, referentes de las distintas áreas de la organización; y la Srta. Clara Figueroa, secretaria de Turismo, Deporte, Cultura y Emprendedurismo de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, acompañada por la directora de Turismo, Lic. Fernanda Quispe.

En su contacto con la prensa, el padre Murúa recordó que “este Bicentenario del Beato Mamerto Esquiú, nacido el 11 de mayo de 1826, tiene como lema ‘Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad’, a través del cual queremos expresar cómo en él ha estado sintetizado el amor a Dios y el amor a la patria, y cómo esas realidades han convivido en él en perfecta armonía. Por eso creemos que en este año era importante que destacáramos estos dos aspectos del Beato Mamerto Esquiú: apóstol y ciudadano al servicio de la unidad”.

Mencionó que “hay una Carta Pastoral escrita por nuestro obispo, Mons. Luis Urbanč, promulgada el 10 de enero, y que estaría bueno que a través de ella puedan profundizar en los motivos de esta celebración”, para cuya organización “nombró una Comisión que se encargara de acompañar y de preparar todos los acontecimientos en torno al Bicentenario”.

Luego comentó que “se han fijado dos fechas centrales: una el 11 de mayo, que es el día del natalicio de él, y la otra el 9 de julio. Al 11 de mayo se quiere darle un carácter más” enfocado en “la figura del Beato Mamerto Esquiú como apóstol, y por eso se ha invitado a los obispos de todo el país, especialmente del NOA, a que nos acompañen en la celebración de ese día. La otra fecha es el 9 de Julio, día en que pronunció su sermón más conocido en torno a la defensa la Constitución del año 1853”.

“Los lugares donde vamos a recordarlo tenemos el principal acá en San José de Piedra Blanca, porque es donde él ha nacido, pero también se van a sumar el convento franciscano en la ciudad de capital donde vivió su vida de fraile; en la Catedral de Catamarca, porque ahí pronunció el sermón más conocido; la Catedral de Córdoba donde fue obispo; y también en El Suncho, que es el lugar donde falleció “, detalló, indicando que “como nota distintiva, hemos acordado con el municipio que los festejos que suelen hacer el 11 de mayo, porque también es el día del departamento que lleva su nombre, se lo desdoble, dejando los actos cívicos para el viernes 8, y el día 11 únicamente para la celebración de carácter religioso”.

En cuanto a las actividades en distintos puntos de Catamarca, puntualizó que en Capital, “el domingo 10, está previsto que, con la llegada ya de algunos obispos, salga una peregrinación desde el convento de San Francisco, para participar de la Santa Misa, a las 20.00, en la Catedral. Una vez que se finalice la Eucaristía, nos congregaremos en el Cine Teatro Catamarca, donde disertará Fray Pablo Reartes acerca de la figura del Beato Mamerto Esquiú, teniendo en cuenta el lema de este año, y luego de eso habrá algunas expresiones artísticas y culturales”.

“En Piedra Blanca también van a tener sus celebraciones, el domingo 10 habrá una velada cultural a partir de las 23.00, con artistas, danzas y poesías. Se cantará el Himno Nacional Argentino y el feliz cumpleaños cuando comienza la jornada del día 11 de mayo”, indicó.

Por su parte, el padre Amaya manifestó que “estamos preparando toda la novena con un equipo integrado por gente de la parroquia, que se ha sumado colaborando con mucho entusiasmo… durante los 9 días habrá muchas actividades como peregrinaciones, caminatas y homenaje de los gauchos, entre otras”.

Jornada central

Seguidamente, dio paso a Escobal, quien brindó detalles de los actos de la jornada central del 11 de mayo que “va a comenzar a las 8.00 con la oración de Laudes por la pronta canonización del Beato Mamerto Esquiú, luego el izamiento de la Bandera Nacional Argentina en la plaza de San José y las ofrendas florales en el busto del Beato; a las 8.30 está previsto el desayuno para los peregrinos de Catamarca y otras provincias; a las 9.00 habrá animación y transmisión; a las 9.15, recepción de autoridades eclesiásticas, del gobierno provincial y municipal; y a las 10.00, la celebración central Santa Misa recordando los 200 años del natalicio del Beato Esquiú; a las 11.00 habrá una gran procesión con la imágenes de Nuestra Señora del Valle, el Santo Cura Brochero y el Beato Mamerto Esquiú”, detalló, agregando que “Brochero viene acompañado por un grupo de gauchos de Córdoba, así que va a ser muy emotivo este encuentro entre Brochero y el padre Esquiú, que ya lo deben haber tenido en su oportunidad, porque recordemos que Brochero era cura de Traslasierra cuando Esquiú era el Obispo de Córdoba; 12.30, Himno y canto de cumpleaños del Beato Esquiú; y a las 13.00 gran almuerzo popular y fiesta en el predio Graciana de la Tradición”.

A su tiempo, Herrera comentó sobre la tarea de las áreas de Economía y Logística, agradeciendo al gobierno de Catamarca por su colaboración a través de sus diferentes áreas, como también al municipio de Fray Mamerto Esquiú, “obviamente que en todo esto hay un trabajo coordinado través de las diferentes comisiones; en el caso de la Comisión de Economía se ha previsto el lanzamiento de benefactores ,con un aporte de $50.000.-, y los alumbrantes, con un aporte de $10.000.-, y todas aquellas personas de buena voluntad que deseen colaborar lo pueden hacer a través del alias: piedrablanca.bna”.

Respecto del alojamiento de los peregrinos, hizo un llamado a “todas las familias y personas de buena voluntad que quieran hospedar a peregrinos y contingentes”, para lo cual “hay un portal que saldrá de manera conjunta entre la Comisión de Alojamiento y la municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, a los fines de mostrar los lugares de alojamiento”.

Actos civiles

Finalmente, Figueroa se refirió a los actos civiles programados por el municipio local, señalando que “venimos trabajando de manera articulada con las distintas comisiones que se han conformado, tanto la central como la de la iglesia de San José, para poder desarrollar diferentes actividades. El 8 de mayo, a las 9.00, será la concentración al frente de la plaza de San José; a las 10.00 vamos a dar inicio al desfile cívico; a las 12.30 vamos a comenzar la parte cultural y gastronómica en el predio de la Graciana. El martes 12, a las 16.00, se hará la promesa a la Constitución de 220 alumnos, aproximadamente, de la Escuela Municipal y el Colegio Senet en la explanada de la plaza de San José. También el día 10, a las 16.00, estaremos recibiendo a la familia policial, que viene en peregrinación, con 400 aspirantes, cadetes y agentes activos de la Policía. Vamos a hacer una consagración al frente de casa natal, y posteriormente vamos a seguir hasta la explanada de la iglesia de San José, donde van a tener la Misa con su capellán, y luego van a ofrecer una retreta”.

Asimismo, mencionó que “el día 13 se va a celebrar una sesión especial en el Parque de Asís por parte del Concejo Deliberante de la Municipalidad, así que los invitamos a todos a que sean parte y acompañar estas festividades tan importantes para toda la comunidad, que se vienen preparando desde hace mucho tiempo”.

También se apuntó la realización del Frailecito, el lunes 4 de mayo, a las 16.00, saliendo desde la escuela municipal.