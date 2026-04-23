Un joven de 20 años atacó con una cadena a nueve compañeros dentro de una escuela para adultos en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Las víctimas sufrieron lesiones leves y el agresor quedó detenido.

El hecho tuvo lugar el lunes por la noche en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N°26 Anexo Gualeyán, donde el joven comenzó a agredir a varios compañeros utilizando la cadena de una moto. Fuentes policiales indicaron que el agresor es alumno de la escuela y que cursaba sus estudios junto a estudiantes de distintas edades.

Según informó el jefe de la Comisaría Novena, Enrique Villalba, el episodio se desató mientras se desarrollaban las clases con normalidad y fueron las propias autoridades del establecimiento educativo quienes alertaron a la Policía sobre la conducta agresiva de un estudiante de 20 años.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el conflicto se habría originado por problemas previos del atacante con otro alumno. En ese contexto, el joven sacó de su mochila una cadena de moto y comenzó a golpear a su compañero.

La situación escaló rápidamente cuando el docente y otros estudiantes intervinieron para intentar frenar la agresión, pero en medio del forcejeo varios resultaron heridos por los cadenazos.

Tras el ataque, nueve personas fueron asistidas por personal médico. Desde la Policía indicaron que las heridas se debieron principalmente golpes producto del enfrentamiento y del intento por detener al agresor. El jefe de la Comisaría Novena, Enrique Villalba, detalló que las víctimas tienen entre 18 y 52 años: “Todos presentaron lesiones leves, ninguna revistió gravedad”, afirmó.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el joven ya se había retirado a bordo de su moto. Sin embargo, minutos más tarde regresó a la institución, donde finalmente fue demorado y luego aprehendido por personal policial que permanecía en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes lograron identificar al sospechoso y procedieron a revisar su motocicleta de 110cc, donde encontraron en el baúl la cadena presuntamente utilizada en el ataque.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que dispuso las primeras medidas mientras avanza la investigación. El agresor permanece a disposición de la Justicia.