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La Justicia investiga la muerte de una mujer de 69 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un domicilio ubicado en la localidad de Los Altos.

Minutos antes de la medianoche, los servicios de emergencia fueron alertados sobre el deceso de Lidia Alba Montivero.

El médico del hospital local no pudo determinar la causa del fallecimiento, por lo que el fiscal Laureano Palacios ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú para la realización de la autopsia.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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