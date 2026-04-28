El intendente Gustavo Saadi entregó material didáctico adaptado para el inicio del taller “Office a tu medida”. el programa, diseñado conjuntamente por el Nodo Tecnológico y el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, ofrece una formación adaptada para alumnos con diversas condiciones de aprendizaje, incluyendo disminución visual, auditiva, ceguera, autismo y dificultades motrices.

Con el objetivo de democratizar el acceso a la tecnología y generar oportunidades genuinas de empleo, la Municipalidad de la Capital formalizó la entrega de material didáctico específico, diseñado para que los estudiantes puedan aprender desde cero el uso de Windows, manejo de archivos y las herramientas de Word y Excel. «Este es un gran comienzo que apuesta al crecimiento y la autonomía de nuestros vecinos, brindándoles herramientas propias para el mundo laboral del mañana», destacaron las autoridades presentes.

En este sentido, la administradora de los Consejos Multisectoriales, Sol Roldán, explicó que la puesta en marcha de este taller es el resultado de un año de trabajo técnico para adaptar los contenidos curriculares: «Contamos con 15 inscriptos en esta etapa inicial. es una respuesta a un pedido que ellos mismos nos venían haciendo: contar con más herramientas para ser incluidos en espacios de trabajo».

Por su parte, Pedro Ignacio Martínez, integrante del equipo del Consejo Municipal, subrayó que el curso tendrá una duración de tres meses y cuenta con una modalidad sumamente personalizada: «Buscamos que se sientan en un lugar cómodo donde el conocimiento esté totalmente adaptado a cada uno. queremos que salgan con los conocimientos óptimos para afrontar los desafíos del presente «, detalló.

Las clases se dictan los días lunes y viernes de 09:00 a 10:30 horas en las instalaciones del Nodo Tecnológico, a cargo de docentes especializados y personal capacitado de los Consejos Multisectoriales. debido a la alta demanda y al éxito de la convocatoria, desde el municipio confirmaron que una vez finalizado este primer trimestre se abrirá una nueva convocatoria para más interesados.

Acompañaron el lanzamiento el secretario de Gabinete, Mariano Rosales; el subsecretario de Transformación y Gestión Pública, Emilio Ramaci; y la administradora de los Consejos Multisectoriales de la Capital, Sol Roldán, junto a las familias de los nuevos estudiantes.