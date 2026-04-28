Mediante articulación del Gobierno provincial y el municipio.

A través de un convenio rubricado en Casa de Gobierno, entre los ministros de Obras Públicas y Hacienda, Juan Marchetti, y de Salud, Johana Carrizo, y el intendente de Los Altos, Raúl Barot, se llevarán adelante una serie de obras que permitirán la refacción y reacondicionamiento de diferentes centros de salud de esa jurisdicción.

El acuerdo prevé una línea de colaboración mutua destinada a refaccionar los edificios del CAPS ubicado en el barrio Obrero y al Vacunatorio Central de esa localidad del Este catamarqueño. Desde las carteras de Obras Públicas y de Salud aportarán los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos como también la inspección de estos, en tanto que el municipio local aportará la mano de obra correspondiente y necesaria para que se materialice lo establecido en el convenio rubricado.

Asimismo, en el acuerdo se dejó establecido que las diferentes partes involucradas en el acuerdo mantendrán la individualidad y autonomías de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, en tanto el plazo de ejecución y duración de este se estableció hasta que finalicen el desarrollo de las obras establecidas.