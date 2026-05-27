Como cada año, el Ministerio de Salud de la provincia adhiere al Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo bajo el lema “Desenmascaremos su atractivo” que tiene como objetivo informar sobre las tácticas de la industria dirigidas a los jóvenes con vapeadores y productos saborizados; de esta forma denunciar las estrategias engañosas de la industria tabacalera y proteger a las futuras generaciones.

En este contexto, el viernes 29 a partir de las 9 horas, se llevará a cabo una jornada de concientización en el Polideportivo Capital de la que participarán instituciones educativas secundarias, Centro Terapéutico y de Rehabilitación y público en general.

Al respecto, Marine Reartes, referente del Programa de Cesación Tabáquica, explicó que “estas acciones tienen como objetivo fortalecer los valores de inclusión y conciencia ambiental, especialmente la responsabilidad social”.

Asimismo, agregó que “para finalizar la jornada, realizaremos simbólicamente, la siembra de plantitas en las que los participantes dejarán un mensaje”.

Es importante destacar que el Ministerio de Salud cuenta con un consultorio de Cesación Tabáquica que tiene como fin brindar un tratamiento integral con el acompañamiento de profesionales de la salud. Para solicitar turno se debe completar el formulario a través del enlace https://bit.ly/turnotabaco.