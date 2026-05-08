Este viernes 8 de mayo, la comunidad de Fray Mamerto Esquiú vivirá una jornada histórica en el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Natalicio del Beato Esquiú, con la realización del acto protocolar, desfile cívico y un homenaje artístico que reunirá a ballets y músicos locales.

Las actividades comenzarán a las 8.00 hs, con el izamiento del Pabellón Nacional en la plaza de San José, encabezado por las autoridades presentes. Luego, a partir de las 9.00, se realizará la concentración de delegaciones, instituciones educativas y agrupaciones gauchas que participarán del desfile cívico.

El inicio del desfile está previsto para las 10.00, acompañado por palabras alusivas en homenaje al Beato. Posteriormente, alrededor de las 12.00 hs, dará comienzo el homenaje artístico denominado “Bicentenario”, que contará con la presentación de ballets y músicos locales, quienes rendirán tributo al ilustre fraile catamarqueño.

De manera excepcional, el acto fue adelantado para el día 8 de mayo a pedido del Obispo Diocesano, Monseñor Luis Urbanc, quien planteó la necesidad de que la comunidad pueda acompañar las celebraciones eclesiásticas previstas para el 11 de mayo, fecha del natalicio del Beato.

En los días previos a esta conmemoración, la comunidad vive un clima de profunda alegría y emoción. Los homenajes se multiplican y cada jornada convoca a peregrinos, escuelas y público en general, que concurren a la Casa Natal de Esquiú para recorrer el lugar, revivir parte de su rica historia y rendir homenaje a una figura central para Catamarca y el país.

Las autoridades invitan a vecinos, instituciones, peregrinos y visitantes a participar de esta jornada de celebración, memoria e identidad, en honor al Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.