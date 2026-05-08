La Cámara Alta provincial realizó sus dos primeras sesiones ordinarias del año y avanzó en una agenda marcada por iniciativas institucionales, culturales e históricas vinculadas al legado de Fray Mamerto Esquiú.

La Cámara de Senadores dio inicio este jueves al 137° Período Legislativo con la realización de su primera y segunda sesión ordinaria del año, jornadas en las que se aprobaron proyectos de resolución, ley y declaración orientados principalmente a actividades institucionales y culturales relacionadas con el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Las sesiones estuvieron presididas por el presidente provisorio del cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, y se desarrollaron en el recinto «Fray Mamerto Esquiú», donde además quedó establecido que las sesiones ordinarias de la Cámara Alta se llevarán a cabo los jueves a las 10 horas.

La apertura del nuevo período legislativo estuvo marcada por una fuerte impronta institucional vinculada a la figura del Beato, cuya conmemoración por los 200 años de su natalicio atraviesa diversas actividades impulsadas por organismos provinciales, instituciones educativas y espacios culturales.

28 iniciativas parlamentarias

Durante la segunda sesión ordinaria tomaron estado parlamentario un total de 28 iniciativas, entre proyectos y propuestas remitidas para tratamiento legislativo. Entre los expedientes ingresados se destacó el pliego acuerdo para la designación «en comisión» de Nicolás Rosales Matienzo como Fiscal de Estado de la Provincia.

Asimismo, ingresó un decreto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial para su posterior tratamiento en la Cámara Alta.

La jornada parlamentaria se desarrolló en un contexto de intensa actividad legislativa, donde además se avanzó en distintas iniciativas vinculadas a la promoción cultural, histórica y educativa de la figura de Fray Mamerto Esquiú.

Bicentenario

Uno de los proyectos centrales aprobados durante la sesión fue una iniciativa de Resolución impulsada por senadoras y senadores provinciales, que establece que todas las actividades institucionales, culturales, educativas y de extensión desarrolladas por la Cámara de Senadores durante el presente año estén vinculadas transversalmente a la conmemoración del Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú, nacido el 11 de mayo de 1826.

La propuesta obtuvo despacho favorable de comisión y fija como eje prioritario la difusión de la dimensión cívica, republicana y democrática del pensamiento y de la acción pública de Esquiú.

En los fundamentos de la iniciativa, la senadora Eliana Soriano destacó la importancia de que el Senado provincial asuma un rol activo en la conmemoración de una de las figuras más trascendentes de la historia catamarqueña y argentina.

Según expresó, el legado de Esquiú trasciende el plano estrictamente religioso y se proyecta sobre la vida institucional y democrática del país. La legisladora también remarcó la relevancia de incorporar el pensamiento y el legado cívico del Beato en las actividades impulsadas desde la Biblioteca del Senado junto a estudiantes del nivel secundario.

En ese sentido, destacó la posibilidad de promover la participación juvenil mediante proyectos legislativos con tratamiento parlamentario real, además de impulsar propuestas culturales y recreativas destinadas a acercar la figura de Esquiú a las nuevas generaciones desde una mirada contemporánea e inclusiva.

Leyenda oficial por el Bicentenario

Otro de los puntos destacados de la jornada legislativa fue la aprobación sobre tablas, con media sanción, de un proyecto de ley presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos. La iniciativa dispone que toda la documentación oficial emitida por la Administración Pública Provincial incluya, hasta el 31 de diciembre de 2026, la leyenda:

«1826-2026 Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú».

La medida alcanzará a organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria. El proyecto también contempla la incorporación de la leyenda en instrumentos fiscales provinciales como estampillas, formularios oficiales y soportes administrativos.

Además, la propuesta invita a los municipios de la provincia a adherir a la iniciativa y sumarse a las acciones conmemorativas vinculadas al Bicentenario.

Declaraciones de interés

Durante la misma jornada, el Senado provincial aprobó distintas iniciativas de declaración sobre tablas vinculadas a actividades culturales, religiosas y comunitarias que se desarrollarán en distintos departamentos de Catamarca.

Entre ellas, se declaró de Interés Parlamentario, Religioso e Histórico las actividades por el «200° Aniversario del Natalicio del Beato Mamerto de la Ascensión Esquiú», previstas en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú. La iniciativa fue presentada por el senador Guillermo Ferreyra.

Por otra parte, la Cámara Alta aprobó la declaración de Interés Parlamentario, Cultural, Social y Legislativo del «Festival de la Tableta», que se realizará el 9 de mayo en Recreo, departamento La Paz, propuesta impulsada por la senadora Débora Romero.

Asimismo, el senador Mario Gershani promovió distintas declaraciones de interés parlamentario y cultural, entre ellas:

La XIII edición del «Encuentro de Pueblos Hermanos», en Huaycama.

La jornada «Conociendo a Mamerto Esquiú: una experiencia para descubrir», prevista en el Cine Teatro de Valle Viejo.

La XIII edición del «Festival del Cosechero», que se desarrollará en Las Tejas.

Finalmente, el Senado aprobó la declaración de Interés Parlamentario, Social, Educativo y Cultural del 151° aniversario de la localidad de Recreo, celebración prevista para el próximo 9 de mayo y también impulsada por la senadora Débora Romero.

De esta manera, la Cámara Alta provincial inició el 137° Período Legislativo con una agenda fuertemente vinculada a la figura y legado del Beato Mamerto Esquiú, consolidando al Bicentenario de su nacimiento como uno de los ejes institucionales y culturales más relevantes del año legislativo en Catamarca.