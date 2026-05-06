La comunidad de la capilla Virgen de Luján, ubicada en la esquina de avenida Francisco Latzina y Marcos Figueroa de Capital, jurisdicción de la parroquia San Pío X, celebra a su Santa Patrona y Patrona de la República Argentina.

Bajo el lema “Con María y el Beato Esquiú, caminamos en busca de paz”, este miércoles 6 de mayo se iniciará el triduo en su honor.

PROGRAMA

Miércoles 6 y jueves 7

18.30 Rezo del Santo Rosario.

19.00 Santa Misa en la capilla.

Viernes 8

18.00 Procesión. Desde la plaza del barrio Ojo de Agua por las calles Arturo Froilán hasta Luis Brackebush y luego por Marcos Figueroa hasta llegar a la capilla.

Después se celebrará la Santa Misa.

A su culminación se invita a compartir un momento cultural con la presentación de números artísticos: ballet de danzas folclóricas, representación de los niños de la Catequesis, y un rico chocolate.

Intenciones

Miércoles 6

Se reza por el barrio Ojo de Agua, Sepave, barrio Aires del Sur y Pako Rojas y agrupación gaucha Almas del Purgatorio.

Jueves 7

Se reza por los barrios 21 de Noviembre, Libertador II, Peatonal 1 a 7, Manuel Belgrano, comunidades Santa Madre Maravillas de Jesús, San Ramón Nonato, Virgen de Guadalupe, San Pío X y San Juan Pablo II, y familias de la comunidad parroquial.

Viernes 8

Se reza por los barrios Obras Sanitarias, Policial, Los Ingenieros y 40 Viviendas, y escuela Nº 126 Barrio Apolo.

Breve historia

En 1630 un estanciero portugués establecido en Sumampa, Santiago del Estero, pidió a un pariente que le enviara una imagen de la Virgen para tenerla en su estancia. Éste le envió dos para que eligiera. Las imágenes fueron transportadas en barco hasta Buenos Aires y luego en carretas hacia su destino.

Junto al río Luján, cerca de la actual localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, una de las carretas se detuvo y no hubo manera de hacer que los bueyes pudieran moverla. Fueron bajando la carga y solo cuando sacaron el cajoncito que guardaba una de las imágenes, pudieron mover la carreta. Repitieron varias veces la prueba, hasta convencerse de que ella era el origen de la inmovilidad del pesado carromato. Entonces dejaron la Imagen en una estancia vecina y continuaron su camino. La segunda imagen llegó a destino y hoy es venerada como Nuestra Señora de Sumampa.

La primera imagen quedó un tiempo en la mencionada estancia, donde se construyó una capillita y comenzó a ser venerada por la gente. Pronto vieron que quien acudía a Ella, era escuchado y se fue extendiendo su devoción.

Pocos años después se la trasladó al lugar actual, para que pudiera ser venerada con mayor comodidad, sin tener que entrar en la estancia. Se construyó una nueva capillita, luego otra más grande. Actualmente es una hermosa basílica, que fue visitada por el papa San Juan Pablo II. Muchísimos próceres nuestra historia se pusieron bajo su protección: San Martín, Belgrano, Pueyrredón, Saavedra y otros. Ella es la Patrona de la Argentina.

Desde los primeros momentos, estuvo junto a Ella un esclavo negro, llamado Manuel, quien la cuidó con cariño y devoción durante toda su vida.