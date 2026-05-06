La Dirección de Políticas Sociales Educativas, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital, lanza el programa «Leemos con vos». Esta propuesta de alfabetización está destinada a jóvenes y personas adultas, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental.

Hasta el viernes 8 de mayo, los interesados en participar podrán inscribirse en cualquiera de las sedes correspondientes, junto con una fotocopia de DNI. Las clases inician a partir del 11 de mayo.

El cursado se organizará en encuentros presenciales de 90 minutos, dos veces por semana en las sedes SePaVe Parque Norte lunes y miércoles, 10:00 a 11:30 horas con la profesora Paola De La Peña), en el SePaVe San Jorge lunes y miércoles, 15:30 a 17:00 horas con la profesora: Silvia Luna y el SePaVe Juan Domingo Perón martes y jueves, 15:30 a 17:00 horas con la profesora: Claudia Silva.

La iniciativa constituye una adaptación territorial de la metodología DALE!, diseñada para acercar herramientas concretas a quienes no han podido consolidar sus habilidades de lectoescritura. Con un fuerte anclaje comunitario, el programa busca desescolarizar el aprendizaje en entornos de confianza donde el error se considere parte natural del proceso.

Los contenidos abordarán la conciencia fonológica (relación sonido-letra), la producción de textos de uso cotidiano (mensajes, recetas e instructivos) y la comprensión lectora aplicada a situaciones reales de la vida diaria.

La duración inicial será de tres meses bajo una modalidad intensiva. Al finalizar el ciclo, se espera que los participantes puedan leer y escribir de manera autónoma, desenvolviéndose con mayor seguridad en entornos urbanos y digitales, o retomando sus trayectorias educativas formales.