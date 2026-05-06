La Municipalidad de la Capital incorporó un nuevo dispositivo sustentable para la gestión de residuos de mascotas en el Parque Adán Quiroga, uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad. el sistema, denominado “Cabono”, se encuentra ubicado frente al rosedal y está diseñado exclusivamente para la disposición de heces caninas.

Según informaron desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, a cargo de Nicolás Acuña, el dispositivo funciona mediante la aplicación semanal de una fórmula de agua y microorganismos naturales que acelera la descomposición de los desechos. este tratamiento neutraliza olores, elimina patógenos y transforma los residuos en abono orgánico que es reincorporado al suelo del propio parque.

Para garantizar el funcionamiento del sistema, las autoridades remarcaron que es fundamental para los usuarios, depositar únicamente residuos de mascotas y no arrojar bolsas plásticas, envases ni otros elementos extraños.

Debido a la gran extensión del Parque Adán Quiroga y su alta concurrencia, se anticipó que el proyecto podría replicarse en otros espacios verdes de la ciudad. Asimismo, se recordó que en todos los espacios públicos las mascotas deben circular con correa y bajo supervisión, siendo responsabilidad de sus dueños la recolección y correcta disposición de los residuos.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la gestión del intendente Gustavo Saadi para promover el cuidado ambiental y mejorar la convivencia urbana a través de prácticas sostenibles que permitan a los vecinos disfrutar de un pulmón verde, como lo es el Parque Adán Quiroga de forma segura, limpia y ordenada.