Se llevó a cabo el Operativo Municipal de Evaluación (OME) en las tres escuelas del Sistema Educativo Municipal, una propuesta gestionada por el Equipo de Fortalecimiento Pedagógico de la Dirección General de Educación Municipal. el operativo se implementó en 2°, 3° y 6° grado.

El objetivo de esta evaluación es recopilar información significativa sobre los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de orientar la toma de decisiones pedagógicas y fortalecer las propuestas de enseñanza en cada institución.

Gracias a la implementación del OME, se pueden identificar dificultades, reconocer avances y comprender las trayectorias de aprendizaje de los alumnos. esta información es fundamental para diseñar e implementar intervenciones didácticas que favorezcan el desarrollo de los aprendizajes, especialmente en las áreas de Lengua y Matemática.

Este operativo representa un paso importante e el compromiso del municipio por mejorar la calidad educativa y asegurar que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor