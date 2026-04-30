El Gobierno de Catamarca, a través de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.), firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la empresa Piedra Grande SAMICAyF con el objetivo de establecer un marco de colaboración para la identificación y análisis de oportunidades de negocio en el sector minero provincial.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto al presidente de CAMYEN, Félix José Barrera Albarracín, y la ministra de Minería, Teresita Regalado, y por parte de la compañía minera participaron el CEO, Guillermo Viegener, y el gerente general, Leonardo Carlos Bevilacqua.

El acuerdo se inscribe en la estrategia provincial de potenciar el desarrollo de proyectos vinculados a la exploración, explotación, industrialización y comercialización de minerales, tanto metalíferos como no metalíferos. En este contexto, CAMYEN -organismo autárquico creado por ley y titular de derechos mineros en la provincia- aportará información técnica y geológica clave para el análisis de áreas con potencial productivo.

Según lo establecido en el documento, la empresa tendrá acceso a información del catastro minero para realizar estudios y evaluaciones. A partir de ese material, podrá identificar zonas de interés, desarrollar tareas de prospección y eventualmente presentar programas de exploración. Los resultados deberán ser informados a CAMYEN, que conservará la propiedad exclusiva de toda la información generada.

El memorándum también contempla la posibilidad de avanzar hacia proyectos concretos mediante propuestas formales de inversión, bajo el régimen de contrataciones vigente del organismo estatal.