Tras realizar distintos descargos, el diputado Javier Galán compartió ayer por la mañana en sus redes sociales un video con la imagen difuminada de la primera mujer que lo denunció, tomado de una entrega de terrenos del Ministerio de Vivienda realizada en septiembre del año pasado.

«Saquen sus propias conclusiones», dijo el legislador, en línea con la teoría de un complor político en su contra que viene sosteniendo.

El mismo video, pero con la imagen sin difuminar, había sido difundido el martes por un ususario anónimo en una página de Facebook en el que estuvo colgado durante más de 12 horas con el texto «esta es la persona que denunció a Javier Galán» y la misma frase que usó el diputado: «Saquen sus propias conclusiones».

Ante esta intentona de escrache y la revictimización, Daniela Solohaga, de 26 años, madre soltera de un hizo, redobló la apuesta y ratificó todas sus acusaciones a cara descubierto en una entrevista con el medio Telediario.

La mujer fue una de los 215 beneficiarios de la entrega de lotes por parte del Ministerio de la Vivienda en el marco de un programa de autoconstrucción que entregó más 400 terrenos el año pasado.

“Me siento con mucho miedo, tengo pánico, no puedo dormir y yo tengo que estar bien por mi bebé”, expresó en la entrevista. La joven relató que vive sola con su hijo de dos años y que cualquier ruido la sobresalta, generándole ataques de desesperación.

Señaló que el Hogar Warmi, institución que brinda asistencia a mujeres en situación de violencia, nunca fue notificado de su denuncia. Solo se enteraron cuando su abogada habló con la prensa. A partir de allí, le ofrecieron contención y un botón antipánico.

Daniela insistió en que se siente desprotegida y sola frente a un hombre al que considera poderoso y capaz de entorpecer la investigación. “Mi única tranquilidad es que no estoy mintiendo, que tengo pruebas absolutamente de todo”, afirmó.

En su relato, reconstruyó cómo conoció a Galán en 2025, inicialmente por redes sociales, y luego en persona, cuando le pidió ayuda tras un incendio en su vivienda. El dirigente le regaló una “mochilita” para calefaccionar el baño, gesto que ella interpretó como un favor que debía devolver. Por eso, cuando Galán inició su campaña política, se ofreció a fiscalizar en las elecciones sin cobrar.

Tras el triunfo electoral, el diputado le prometió un puesto de trabajo en la Cámara de Diputados.

La joven recordó que, al reunir los papeles requeridos para su contratación, Galán la citó en la Terminal y luego la llevó engañada a un motel. “Yo nunca consentí ir a ese lugar. Pensé que íbamos a charlar de los papeles en un café. Él me llevó engañada y ahí me fuerza”, relató. Aseguró que grabó un video para dejar constancia de lo sucedido.

Pese a ese episodio, en enero de 2026 fue convocada por la secretaria de Galán para comenzar a trabajar. Primero en la Cámara de Diputados y luego en el «Corralón San Javier» propiedad del diputado, donde cumplía extensas jornadas.

Según denunció, Galán le exigía entregar la mitad de su sueldo como condición para mantener el empleo. “Mi primer sueldo como empleada de la Cámara fue de 700 mil pesos. Yo le tuve que entregar la mitad, que es el valor de mi alquiler. Me quedé sin plata y mis amistades me ayudaron a solventar los alimentos para mi bebé”, explicó.

Daniela subrayó que no se trataba de un aporte voluntario, como sostuvo públicamente Galán, sino de una exigencia bajo amenaza de perder el trabajo. “La asimetría de poder era tal que yo no podía decir que no”, señaló. Además, aseguró que al menos cuatro empleados de la Cámara de Diputados prestaban servicios en el corralón privado del legislador, cobrando con fondos públicos y también obligados a entregar parte de sus salarios.

La joven reconoció que tardó meses en denunciar porque quedó en estado de shock. “Me daba vergüenza, me daba asco, me sentía sucia. Todo el tiempo vivía enojada, triste, no tenía ni fuerzas para cuidar a mi hijo”, confesó. Finalmente, decidió hablar y presentarse ante la Justicia, alentada también por el testimonio de otras mujeres que se contactaron con ella para contar experiencias similares con Galán.

Daniela afirmó que el diputado llegó a disculparse con ella por lo ocurrido en el motel, pero la presionó para que siguiera trabajando en su equipo, lo que interpreta como un intento de evitar que lo denunciara. “No es fácil sentarse acá, dar la cara y decir: sí, yo fui la abusada por Javier Galán. Me da mucha vergüenza, pero lo tengo que decir”, sostuvo.

Daniela concluyó señalando que, tras su denuncia, más víctimas se animaron a contactarla. “Me estoy enterando que a raíz de esto salieron más víctimas. Se han contactado chicas exempleadas del corralón para contarme sucesos que vivieron con él”, dijo.