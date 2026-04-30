Trabajadores del servicio de taxis y remises se movilizaron ayer frente al Palacio Municipal de la Capital en una protesta pacífica para reclamar por la regulación de las aplicaciones de transporte y la falta de controles oficiales. La medida de fuerza se llevó a cabo desde las 8.30, aproximadamente, y contó con una amplia fila de vehículos estacionados sobre la plaza 25 de Agosto.

Los trabajadores apuntaron directamente contra las plataformas digitales y la falta de controles. “Las aplicaciones como Didi, Uber laburan como si nada, con autos en malas condiciones, mientras a nosotros nos obligan a todo”.

“El Uber y las motos son los que no pagan, no aportan nada. Nosotros somos mil autos que estamos acá y estamos aportando todos los años los impuestos, carnet sanitario, carne de conductor y todos estamos al día y nos están trabando por todos lados, no es justo lo que están haciendo”.

Los manifestantes aseguraron que la ordenanza original prevé 650 licencias para taxis y remises, pero aseguran que hoy hay alrededor de 1.200. “Nos cambiaron las reglas del juego y por lo tanto debe haber un resarcimiento económico. Vamos a ir por eso y sépanlo que toda la sociedad va a pagar ese resarcimiento económico”, concluyó Brizuela.