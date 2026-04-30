Un organismo para el desarrollo del siglo XXI​

Los gobernadores de Jujuy, Catamarca y Salta, junto al Secretario General del CFI, rubricaron un convenio de asistencia técnica para potenciar la cadena de valor, la infraestructura y la gobernanza del sector en un encuentro clave realizado en San Salvador de Jujuy.

En el marco de una nueva jornada de trabajo de la Mesa de la Región Minera del Litio, las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta sellaron hoy una alianza estratégica con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fortalecer la institucionalidad y el desarrollo productivo de la minería en el territorio. El acuerdo, firmado por los mandatarios Carlos Sadir, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, junto al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, contempla asistencia técnica para afianzar esquemas de gobernanza, promover la minería sustentable y estimular el crecimiento de los proveedores locales.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la capital jujeña, las autoridades destacaron que el litio ocupa un rol central en la transición energética global, posicionando a las provincias del norte argentino como actores protagónicos. El convenio permitirá, entre otros puntos, coordinar estudios de impacto ambiental e hidrológico, identificar obras de infraestructura estratégicas y facilitar el acceso a financiamiento para proyectos que integren al sistema científico-tecnológico con la cadena de valor minera.

Sobre la relevancia del acuerdo, el gobernador de Jujuy y actual presidente de la Mesa del Litio, Carlos Sadir, destacó: «El litio cumple un rol esencial en la transición energética global y hoy el mundo nos mira con gran interés. Este convenio con el CFI nos permite sumar herramientas para atraer inversiones y planificar la infraestructura necesaria que potencie el crecimiento del sector. Nuestro gran desafío es trabajar coordinadamente para que este desarrollo sea exitoso y que los beneficios lleguen concretamente a nuestra gente y a nuestras comunidades locales».

Por su parte, el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, señaló: «La Mesa del Litio es un ejemplo de cómo ponerse de acuerdo en políticas públicas e interactuar con el sector privado para acelerar inversiones. Necesitamos el apoyo del CFI y de organismos multilaterales para concretar obras de infraestructura que son críticas para no paralizar el ritmo de este proceso de inversión. El RIGI ha dado seguridad a los proyectos, pero la aceleración de la inversión depende fundamentalmente de nuestra capacidad para trabajar juntos».

A su turno, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, subrayó: «Salta, Jujuy y Catamarca somos una sola región trabajando en equipo para ofrecerle al mundo lo que hoy necesita, sin competir entre nosotros. Debemos brindar seguridad jurídica y reglas de juego claras para consolidarnos como un país serio ante los inversores extranjeros, independientemente de quién gobierne. El objetivo central es generar trabajo y dignidad para nuestra gente del norte argentino, conservando siempre la licencia social de las comunidades».

Finalmente, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, concluyó: «El CFI tiene a la minería como un sector estratégico de desarrollo para la Argentina y este convenio nos permite trabajar con las provincias de manera más eficiente. Es una decisión inteligente de los gobernadores avanzar regionalmente con una mirada estratégica de futuro para mostrar el enorme potencial del país en el exterior. Seguiremos acompañando sus estructuras de trabajo para enfrentar los grandes desafíos globales que plantea actualmente la transición energética».

El acta acuerdo establece también la creación de un Equipo Técnico integrado por referentes del CFI y de la Región para definir una agenda de trabajo específica que incluya el Programa de Asistencia para la Minería Sustentable. De esta manera, el organismo federal reafirma su compromiso con el desarrollo territorial, acompañando a las provincias en la planificación estratégica de sus recursos naturales para garantizar un crecimiento inclusivo y de largo plazo.

Además de la firma del convenio, la jornada incluyó mesas de diálogo intersectorial de las que participaron representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y la CEPAL. La presencia de estos actores resultó clave para discutir mecanismos de financiamiento para proyectos de infraestructura de gran escala, que permitan dotar de mayor competitividad a la región y asegurar que el ritmo de las inversiones privadas se vea acompañado por servicios y conectividad adecuados.

Durante el encuentro se hizo especial énfasis en el Programa de Desarrollo de Proveedores del CFI, una herramienta que vincula el brazo técnico del organismo con su capacidad financiera para fortalecer a las PyMEs locales. En este marco, se valoraron antecedentes exitosos como el primer estudio acumulativo de impacto ambiental realizado en el Salar del Hombre Muerto, subrayando que la generación de información técnica rigurosa es fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y la licencia social en cada proyecto.

Finalmente, los mandatarios adelantaron que la agenda de integración minera regional tendrá un nuevo hito el próximo 17 de mayo en la provincia de San Juan, donde se llevará a cabo una reunión de la Mesa del Cobre. Este anuncio reafirma la voluntad de las provincias de replicar el modelo de gobernanza del litio en otros minerales críticos, consolidando una estrategia nacional de desarrollo minero con fuerte impronta federal.