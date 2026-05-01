Olivia Rodrigo y el FC Barcelona unirán música y fútbol en uno de los partidos más importantes de la temporada. El club catalán confirmó que el logotipo “OR” de la cantante estadounidense reemplazará al tradicional logo de Spotify en la camiseta especial que usará el equipo masculino durante El Clásico frente al Real Madrid del próximo 10 de mayo.

La acción forma parte de la alianza estratégica entre Barcelona y Spotify, que desde hace varias temporadas convierte algunos de los partidos más importantes del club en colaboraciones con artistas internacionales. Antes de Olivia, figuras como Drake, ROSALÍA, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran ya habían protagonizado estas ediciones especiales.

En esta ocasión, la camiseta llevará las iniciales “OR” en un diseño estilizado que representa la identidad visual de la artista de “drivers license”, “vampire” y “good 4 u”. Además, la versión especial también será utilizada por el Barça Femení el 6 de mayo frente a Levante, antes de su debut en el equipo masculino durante el clásico.

Según informó el club, se lanzarán 1.899 camisetas de edición limitada, además de 22 réplicas exclusivas y 11 unidades firmadas por la propia Olivia Rodrigo, convirtiéndolas en piezas de colección para fanáticos del fútbol y de la cantante.

La propia artista celebró la noticia con una declaración oficial: “Ver ‘OR’ en una camiseta del FC Barcelona para El Clásico es algo que todavía no sé cómo procesar. Ha sido muy divertido ver cómo cobraba vida esta camiseta”. También adelantó que ofrecerá un show privado en Barcelona para sus fans más fieles como parte de esta colaboración especial.

Con este movimiento, Barcelona vuelve a demostrar cómo el fútbol y la música pueden cruzarse en uno de los escenarios más vistos del mundo, mientras Olivia Rodrigo suma otro hito global a su carrera: llevar su nombre —literalmente— al corazón de El Clásico.