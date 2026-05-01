Los principales referentes leerán un documento con mensajes para el Presidente y la oposición y advertirán por la caída de los salarios y la pérdida de puestos de trabajo. Además, se ratificará el rechazo a la reforma laboral.

En la previa del 1 de mayo, la CGT vuelve a la calle este jueves para reclamarle al presidente Javier Milei un cambio de rumbo económico y advertirle por el cierre de fábricas, pérdidas de puestos de trabajo y baja de salarios, entre otros puntos. La convocatoria es a las 15 en Plaza de Mayo. Se espera una nutrida manifestación donde confluyan sindicatos, movimientos sociales y partidos opositores, entre otros sectores. Además, se realizará un homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará en un contexto diferente al que imaginaba cuando anunció la convocatoria el 1 de abril. Entonces, regía la suspensión del corazón de la reforma laboral que había conseguido con una cautelar. En los últimos días, la Cámara de Apelaciones del Trabajo la dejó sin efecto y puso en jaque la estrategia de la central obrera para frenar la ley.

Este jueves la central intentará recuperar la iniciativa y mostrar músculo de cara a lo que viene. El mensaje que se leerá en Plaza de Mayo no sólo estará dirigido al Gobierno, sino también a la oposición. Reclamarán un cambio de rumbo con soberanía política y justicia social, palabras que generan aversión a Milei, pero son música para un candidato peronista. No es un dato menor que los cosecretarios generales Jorge Sola y Cristian Jerónimo hayan confirmado su presencia en la cumbre del PJ del viernes.

El acto tendrá como lema “El trabajo es con derechos o es esclavo”. Comenzará con un homenaje al papa Francisco, con videos y la participación de un representante de la Iglesia. Luego los tres secretarios generales se repartirán el mensaje sobre la situación social y económica.

El mensaje de la CGT: rechazo a la reforma laboral, inflación y cierre de fábricas

Durante el acto se leerá un documento aprobado por la mesa chica de la CGT. Según trascendió en Infogremiales, y confirmaron a este medio dentro del triunvirato, en el texto se denunciará que el actual programa económico se beneficia “un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa” en desmedro de sectores clave como industria, construcción y comercio.

Para la CGT la política del Gobierno provoca “una escalada trágica del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral” y advierte sobre la “inflación de bolsillo”, más alta que el IPC que mide el INDEC. A diferencia de lo que sigue afirmando el Presidente, los precios no bajan, sino que están subiendo en torno del 2% y el 3%, según números oficiales. Las paritarias que promueve el Gobierno, afirman, “profundiza la pérdida del poder adquisitivo”.

Otro punto importante del documento será la reafirmación del rechazo a la reforma laboral. “Despoja de derechos colectivos e individuales resguardados por nuestra Constitución”, denuncian, y prometen seguir combatiéndola “por todos los medios a su alcance”, aunque no se espera que se anuncie un nuevo paro general u otras medidas de fuerza.

A pesar de los últimos reveses en la Justicia, dentro de la CGT insisten con administrar las acciones directas para evitar desgastes y siguen priorizando las presentaciones en tribunales. Si en Plaza de Mayo cambian de estrategia o no, está por verse.