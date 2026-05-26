La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera celebrará sus 131 años de vida con una velada cultural abierta a toda la comunidad, que se realizará el sábado 30 de mayo desde las 19.30 horas en su sede de San Martín 429.

La propuesta incluirá actividades artísticas y literarias, exposición de libros de editoriales catamarqueñas, una “cita a ciegas con un escritor”y distintas sorpresas pensadas para compartir una noche especial en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia.

También se presentará “Paisaje”, proyecto creado y proyectado por los escritores y músicos catamarqueños Celina Galera y Alejandro Acosta, que propone un recorrido poético y musical por los paisajes, emociones y territorios de Catamarca.

La propuesta combina literatura, canciones e imágenes de alto valor estético inspiradas en la diversidad geográfica y cultural de la provincia. Con voz de Celina Galera y guitarra de Alejandro Acosta, “Paisaje” incluye composiciones propias y aportes del cancionero popular contemporáneo, en una puesta que ya tuvo una destacada presentación en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Sobre la biblioteca

Fundada en 1895 por iniciativa del entonces gobernador Dr. Julio Herrera, la biblioteca nació con el objetivo de preservar documentos y custodiar la memoria escrita de la provincia. Con el paso del tiempo amplió su función educativa y cultural hasta convertirse en un espacio fundamental para la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico catamarqueño.

Actualmente, la biblioteca funciona en el histórico edificio diseñado por el arquitecto Luis Caravati, recientemente restaurado y puesto en valor. Cuenta con sala de lectura, catálogo de autores catamarqueños, tienda editorial, auditorio equipado para actividades culturales, servicio de internet y préstamo domiciliario, consolidándose como un espacio abierto y dinámico para toda la comunidad.

La institución abre sus puertas de manera gratuita de lunes a viernes de 7.30 a 13 y de 14.30 a 20 horas. Para más información los usuarios e interesados pueden comunicarse a través del número 3834 – 598768, al correo [email protected], o a través de sus redes sociales.