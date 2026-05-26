La delegación catamarqueña estuvo integrada por el interventor del PRO Catamarca, Enrique Cesarini; la diputada provincial Natalia Saseta; referentes de Fundación Pensar encabezados por Facundo Miranda; integrantes de Pro Mujeres Catamarca; dirigentes de Juventud PRO y militantes del partido.

El PRO Catamarca participó del encuentro nacional del partido realizado en Mendoza y encabezado por el expresidente de la Nación y líder del espacio, Mauricio Macri, junto a dirigentes y referentes de distintos puntos del país.

La delegación catamarqueña estuvo integrada por el interventor del PRO Catamarca, Enrique Cesarini; la diputada provincial Natalia Saseta; referentes de Fundación Pensar encabezados por Facundo Miranda; integrantes de Pro Mujeres Catamarca; dirigentes de Juventud PRO y militantes del partido.

Durante la jornada se desarrollaron actividades y encuentros destinados a fortalecer el trabajo territorial y avanzar en la consolidación del proyecto político del PRO de cara a los próximos años.

En ese marco, Natalia Saseta tuvo un espacio de participación y exposición, donde compartió su trayectoria política, su experiencia militando dentro del PRO y los desafíos que implica hacer política en el contexto actual, especialmente siendo mujer y enfrentando escenarios marcados por el odio, la descalificación y la violencia en el debate público.

Durante su intervención, la legisladora destacó la importancia de sostener el compromiso político con convicción, valentía y cercanía con la gente, además de remarcar la necesidad de que más mujeres se animen a participar y ocupar espacios de representación y decisión.

En el encuentro también se ratificó la necesidad de continuar construyendo un PRO con identidad, equipos y dirigentes preparados para competir en 2027. Asimismo, se planteó la importancia de fortalecer el partido en cada provincia y mantener una agenda cercana a la sociedad.

Mauricio Macri, por su parte, remarcó la necesidad de consolidar un espacio político con capacidad de gestión, ideas claras y vocación de transformación, reafirmando que el PRO debe prepararse para competir con candidatos propios en las próximas elecciones presidenciales.