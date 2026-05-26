Se trata del bono que reciben los afiliados empadronados en el plan para la adquisición de productos sin TACC.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevó adelante una actualización en los montos del bono alimentario destinado a afiliados empadronados en el Plan de Celiaquía, beneficio orientado a la adquisición de productos libres de gluten, aptos para su consumo. El nuevo valor se fijó en la suma de $58.560,97 pesos.

La medida fue autorizada mediante resolución y responde a la necesidad de adecuar los valores del bono conforme a las actualizaciones de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), tal como lo establece la Ley Nacional N° 26.588, que regula la asistencia a personas con enfermedad celíaca.

Cabe señalar que el incremento tiene carácter retroactivo al 26 de abril, fecha en que el Gobierno Nacional modificó el monto del reintegro de las obras sociales para pacientes celiacos a dicho valor. Al respecto, se informa que la actualización de los montos se realiza de manera periódica, respetando los plazos establecidos por la normativa vigente, con el objetivo de acompañar el acceso a una alimentación adecuada para las personas con esta condición.

De esta manera, todos los afiliados empadronados en el Plan de Celiaquía podrán utilizar sus bonos con el monto actualizado para la adquisición de productos sin TACC en los locales comerciales y proveedores adheridos.