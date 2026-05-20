La Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital, a través del equipo de Enfermería de Sanidad Municipal, llevó adelante una jornada de controles, prevención y promoción de la salud en las instalaciones del Nodo Tecnológico. La actividad, organizada en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, estuvo dirigida especialmente al equipo de trabajo que se desempeña en el lugar, con el objetivo de ofrecer chequeos preventivos y concientizar sobre la importancia del cuidado del sistema cardiovascular en los ámbitos laborales.

Durante el operativo, el personal sanitario realizó un monitoreo exhaustivo bajo los lineamientos del programa CarDiaTSO, una estrategia municipal enfocada en el abordaje, prevención y seguimiento de enfermedades crónicas no transmisibles tales como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad. Las tareas incluyeron la toma de presión arterial, mediciones de rutina y un asesoramiento personalizado sobre pautas de alimentación saludable, la incorporación de actividad física regular y diferentes medidas de cuidado para evitar factores de riesgo en la vida cotidiana.

De manera complementaria, el equipo de salud pública llevó a cabo el control de libretas y la colocación de vacunas correspondientes al Calendario Nacional. Desde el área se subrayó la importancia de mantener los esquemas de inmunización completos y al día como una herramienta fundamental de protección comunitaria. Con estas acciones en territorio, la Secretaría de Salud continúa promoviendo espacios de acompañamiento institucional con el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y consolidar el acceso a la medicina preventiva en todos los sectores de la Capital.