La Fiesta de los Buzos se consolidó definitivamente como el evento juvenil más importante y masivo del Norte Argentino tras culminar una edición histórica que movilizó a multitudes durante las últimas semanas en la Capital. A lo largo de sus intensas jornadas de color y compañerismo, el evento registró el paso de más de 64.000 personas como público general, transformando el tradicional ritual de los estudiantes secundarios en un verdadero festival cultural que une a las familias de toda la provincia.

La edición 2026 ratificó el crecimiento exponencial de una propuesta que año tras año gana en organización, infraestructura y seguridad. lo que comenzó como un desfile escolar se ha transformado, gracias al acompañamiento sostenido del municipio capitalino, en una política pública de contención y expresión para las juventudes locales, quienes encuentran en esta fiesta un espacio seguro para volcar su creatividad y celebrar la finalización de sus estudios secundarios.

El epicentro de las celebraciones fue el Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiú, cuyas instalaciones lucieron colmadas a diario y se vistieron de fiesta para albergar el despliegue artístico de las distintas delegaciones. la jornada de cierre de este convocante cronograma contó con la presencia del intendente de la Capital, Gustavo Saadi, para acompañar de cerca a los estudiantes y compartir la última jornada de festejos.

La visita del jefe comunal, coincidiendo con uno de los momentos más emotivos y significativos de la tarde, se centró en la presentación especial realizada por la agrupación de las «Regresadas» de los Consejos Multisectoriales. al respecto, el intendente se mostró profundamente conmovido por la propuesta coreográfica y elogió el desempeño en el escenario manifestando que los participantes demostraron un talento excepcional y un gran nivel de preparación durante los ensayos previos. con esta participación inclusiva, el municipio reafirmó la impronta social del evento, garantizando que todos los sectores de la comunidad tengan la oportunidad de ser protagonistas de esta celebración colectiva que fomenta valores como la convivencia y el respeto mutuo.

El mandatario les deseó a todos los jóvenes que sigan disfrutando con felicidad de esta etapa, destacando que estuvo siguiendo de cerca el desarrollo de cada una de las jornadas y que consideraba fundamental estar presente en este cierre tan especial. “En un mundo tan complejo, tan difícil, con tantas guerras, con tantas armas. Qué bueno que, desde esta humilde ciudad, los jóvenes de Catamarca, les respondamos con música, con alegría y con mucha cultura. creo que eso, eso vale la pena” reflexionó.

La fiesta de los jóvenes más importante del norte argentino en números

El balance estadístico del evento refleja una magnitud que crece año a año, confirmando que bailaron sobre el escenario principal un total de 2.700 jóvenes de distintas realidades sociales y educativas. este multitudinario cuerpo de baile fue el resultado de una convocatoria abierta que unió las voluntades de más de 50 escuelas secundarias, logrando congregar a 90 cursos que trabajaron de manera mancomunada durante meses en el diseño de su indumentaria y sus coreografías que destacaron por su creatividad.

Una de las grandes novedades de esta edición fue la profunda federalización de la propuesta, la cual trascendió los límites de la Capital para integrar de manera activa a la juventud del interior provincial. por primera vez, el Polideportivo vibró con el talento y la energía de estudiantes que viajaron desde distantes geografías para sumarse al certamen, demostrando que la fiesta se ha convertido en un patrimonio que pertenece a todos los jóvenes catamarqueños.

La participación del interior se materializó con fuerza a través de la delegación de Tinogasta, cuyos alumnos cumplieron el sueño de presentar sus camperas y coreografías ante una verdadera multitud. de igual manera, el público ovacionó las presentaciones de los cursos provenientes de Los Altos y de la villa veraniega de El Rodeo, localidades que dijeron presente sumando su impronta y su alegría al escenario principal en un intercambio cultural sumamente enriquecedor.

El mapa de la integración juvenil se completó con el despliegue de los estudiantes de Los Varela y de Chumbicha, quienes junto a las delegaciones de Nueva Coneta y Miraflores demostraron un altísimo nivel técnico en sus rutinas artísticas. cada una de estas comunidades educativas recibió el aplauso cerrado del público, justificando el esfuerzo logístico realizado por el Municipio de la Capital para facilitar el traslado, la estadía y la participación segura de los contingentes del interior.

Más allá del despliegue coreográfico y la espectacularidad de los trajes, las autoridades destacaron que la presentación de buzos es el resultado de un proceso constructivo de meses de trabajo en equipo. durante los preparativos, los alumnos debieron consensuar temáticas especiales, ensayar rutinas y coordinar esfuerzos, lo que fortalece los lazos de compañerismo, la empatía y la solidaridad interna dentro de cada uno de los noventa cursos participantes.

La organización general demandó un fuerte trabajo articulado entre diversas áreas municipales, lo que permitió coordinar aspectos logísticos claves como la seguridad médica, el control de accesos y la prevención comunitaria. en este punto, Saadi hizo un reconocimiento público especial para Carlitos y todo el equipo de Punto Joven, valorando el enorme esfuerzo de las decenas de personas que trabajan silenciosamente en la logística para asegurar que las jornadas se desarrollen con éxito, asumiendo con responsabilidad la complejidad que representa cuidar a miles de estudiantes.

Frente a la multitud que colmaba las tribunas, el jefe comunal reflexionó sobre el valor social de la propuesta señalando que, en un contexto mundial complejo y difícil, es un orgullo que los jóvenes de esta humilde ciudad respondan con música, alegría y cultura. Finalmente, ante el rotundo éxito de convocatoria que generó que las instalaciones del predio resultaran colmadas, por lo que el intendente expresó su deseo de proyectar a futuro un espacio mucho más grande para albergar esta fiesta que consolida al Estado municipal en una política de inclusión real y orgullo compartido.