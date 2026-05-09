La comunidad de Fray Mamerto Esquiú rindió su homenaje este viernes al fraile catamarqueño en su ciudad natal, con la participación de autoridades provinciales, municipales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, clubes, agrupaciones gauchas, vecinos, fieles y devotos del Valle Central.

Piedra Blanca fue escenario de una jornada histórica y profundamente emotiva con motivo de la conmemoración de los 200 años del natalicio del Beato Mamerto Esquiú. En su ciudad natal, la comunidad participó de un acto protocolar y de un colorido desfile cívico-policial que reunió a autoridades, instituciones educativas, organizaciones sociales, culturales, deportivas y a una gran cantidad de vecinos, fieles y devotos.

De las actividades participaron los ministros de la Corte de Justicia Fabiana Vega y Jorge Bracamonte, el presidente provisorio de la Cámara de Senadores Ramón Figueroa Castellanos, la anfitriona fue la intendenta de Fray Mamerto Esquiú, Alejandra Benavidez, junto al senador Guillermo Ferreyra. También estuvieron presentes el Obispo Diocesano Luis Urbanc, la Ministra de Educación y Trabajo Verónica Soria, el intendente de Los Varela Patricio Villafáñez, los senadores Carolina Casas, Mario Gershani y Félix Jerez, funcionarios provinciales y municipales, además de representantes de distintas instituciones del departamento.

La celebración comenzó a las 8 hs con el izamiento del Pabellón Nacional, ceremonia de la que participaron numerosas autoridades. Posteriormente, los ministros realizaron la colocación de ofrendas florales en el busto erigido en su honor.

El homenaje tuvo continuidad con el desfile cívico-policial, que se desarrolló a lo largo de avenida La Callecita y convocó a una importante concurrencia.

Le celebración reunió a instituciones educativas de Fray Mamerto Esquiú, Capital, Valle Viejo y de Ambato, cuyos representantes viajaron especialmente para ser parte de los festejos.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de los más pequeños de jardines y escuelas, quienes rindieron homenaje al Beato Mamerto Esquiú luciendo el tradicional sayal, en una muestra de respeto, identidad y pertenencia.

El desfile contó además con la presencia de instituciones policiales, Gendarmería Nacional, distintas dependencias de la Policía de la Provincia, la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, Bomberos Voluntarios y áreas del municipio de Fray Mamerto Esquiú. También participaron clubes, talleres deportivos municipales, talleres culturales, instituciones sociales y agrupaciones gauchas, que aportaron color, tradición y sentido comunitario a la jornada.

Durante el acto, la intendenta Alejandra Benavidez tuvo a su cargo las palabras centrales, en las que destacó la importancia de esta fecha para todos los catamarqueños. En su mensaje, resaltó la figura de Mamerto Esquiú como símbolo de unión, cercanía con la gente y compromiso con la comunidad, poniendo en valor no solo su dimensión religiosa, sino también sus virtudes humanas y su legado de humildad, servicio y fraternidad.

Asimismo, la docente del nivel inicial Marita Tula y la directora de la Escuela de Las Pirquitas Adriana Castro, hicieron alusión a la conmemoración, destacando la vigencia del mensaje de Esquiú y la importancia de transmitir su ejemplo a las nuevas generaciones.

La jornada culminó con una fiesta tradicional en el predio de La Graciana de la Tradición, donde los emprendedores fueron protagonistas de un encuentro popular que puso en valor la cultura, la identidad y el trabajo local.

De esta manera, Piedra Blanca vivió una celebración cargada de emoción, fe y sentido de comunidad, en homenaje a una de las figuras más trascendentes de la historia catamarqueña y argentina: el Beato Mamerto Esquiú