La Caja de Crédito y Prestaciones, junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia, llevó adelante la presentación de la edición Mundialista de Mi Bingo Catamarqueño en el departamento Paclín, con la participación de clubes e instituciones deportivas de distintas localidades de la jurisdicción.

Esta mañana, el Intendente Eduardo Menecier; el director ejecutivo de la Caja de Crédito, Hugo Aibar; la coordinadora del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, Susana Seco Santamarina y autoridades de la Secretaría de Deportes de la Provincia, mantuvieron una reunión informativa con representantes de los clubes La Higuera, El Rosario, Deportivo La Merced, El Pero, Balcozna de Afuera, San Antonio, Deportivo Amadores, Social y Deportivo Ba-Las, Defensores de Boca -La Falda y Deportivo Palo Labrado.

Durante el encuentro, se brindaron detalles sobre esta nueva edición del ya tradicional Bingo Catamarqueño, que contará con más de 155 millones de pesos en premios, además de importantes sorteos como un automóvil 0 km, motos, bicicletas, televisores Smart TV, camisetas oficiales de la Selección Argentina, pelotas y muchos otros premios.

El sorteo se realizará el próximo 13 de junio, a las 15 horas, en la sala de juegos ubicada sobre calle Rivadavia, y será transmitido en vivo..

De esta manera, la Secretaría de Deportes y la Caja de Crédito y Prestaciones continúan recorriendo el interior de la provincia para promocionar esta nueva edición Mundialista de Mi Bingo Catamarqueño y acompañar el crecimiento de los clubes e instituciones deportivas de Catamarca.