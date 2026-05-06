Durante la tarde del lunes 4 de mayo, se llevó a cabo El Frailecito en Piedra Blanca, caminata infantil en homenaje al Beato Mamerto Esquiú, en el marco del Bicentenario de su Natalicio.
La propuesta fue organizada por el Nivel Inicial de la Escuela Municipal de Fray Mamerto Esquiú, y congregó a jardines de infantes de todo el Valle Central.
En un clima alegre y colorido, los niños marcharon junto con sus docentes y familias desde la escuela municipal hasta la explanada del templo parroquial de San José, donde honraron al Beato Mamerto Esquiú con cantos, bailes y expresiones de cariño al hijo dilecto de esta tierra.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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