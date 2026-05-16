También se declaró de Interés Municipal, al 90° Aniversario de la Junta de Estudio Históricos de Catamarca.
El Concejo Deliberante de la Capital llevó a cabo hoy la décima sesión, en la que se aprobaron los siguientes proyectos:
- Apruébase el Convenio de Dación en pago suscripto entre la Municipalidad de SFVC y el Sr. Héctor Marcelo Díaz, en representación de “Hermanos Díaz Dian Sociedad de Hecho”.
- Dispónese que el DEM realice la repavimentación desde la intersección de calles Córdoba y Maipú hasta Av. Hipólito Yrigoyen, ubicado en el circuito 3 de esta ciudad Capital.
- Solicítase al DEM la reparación integral y acondicionamiento de la calle 23 en el tramo comprendido entre Av. 2 y calle 16 del B° Valle Chico, de esta ciudad Capital.
- Otórguese la Distinción de la Responsabilidad Social Empresaria de la ciudad de San Fernando del valle de Catamarca al Laboratorio Dres. Lejtman, en reconocimiento de su labor sanitaria, social y comunitaria, en el marco de la conmemoración de sus 70 años de trayectoria Institucional en nuestra ciudad.
- Declárase de Interés Municipal, al 90° Aniversario de la Junta de Estudio Históricos de Catamarca, en reconocimiento a su invaluable trayectoria institucional, su permanente aporte a la preservación de la historia catamarqueña y su compromiso con la investigación, difusión y valorización del patrimonio histórico y cultural de la provincia, a celebrarse el día 15 de mayo del corriente año.