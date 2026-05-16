La empresa minera Zijin-Liex confirmó un aporte extraordinario de $250 millones de pesos destinado a la ejecución de obras en la ciudad de Fiambalá, que serán decididas por la comunidad local.

El aporte se enmarca en el programa de Responsabilidad Social Empresarial que impulsa la compañía, con el objetivo de contribuir al desarrollo de infraestructura y mejorar la calidad de vida de la comunidad fiambalense.

A través de fondos vinculados a la actividad minera, en Fiambalá ya se concretaron importantes obras de infraestructura, entre ellas los puentes de Medanitos y del camino a las Termas, la nueva Terminal de Ómnibus, el nuevo Hospital de Fiambalá y trabajos de pavimentación urbana, entre otras intervenciones estratégicas para el desarrollo local. Además, se avanza con la construcción del nuevo Hospital de Palo Blanco y se proyecta la puesta en valor del complejo termal.