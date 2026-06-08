En la localidad de Ciénaga Redonda se llevó a cabo una importante reunión junto a la comunidad, el gabinete municipal encabezado por el intendente Mario Cusipuma, representantes de las empresas mineras Abra Silver, POSCO, Rio Tinto y Galan Lithium, además de la participación de Gustavo Carrizo de Control Minero, donde se trataron temas inherentes al abastecimiento energético para la comunidad.

Durante el encuentro se delimitaron las acciones para el inicio de la obra de provisión de energía eléctrica para la localidad, una importante gestión que comenzará en los próximos días y que será financiada por la empresa Rio Tinto en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

La obra tendrá una inversión inicial de USD 300.000 y un plazo estimado de ejecución de 45 días, contemplando la postación, cableado e instalación de un grupo electrógeno de 200 KV.

Este sistema permitirá brindar servicio monofásico y trifásico, beneficiando tanto a las familias de la comunidad como también a proveedores mineros de rubros como obra civil, lavandería, gastronomía, logística y mano de obra local que desarrollan tareas vinculadas a distintos proyectos mineros de la zona.

Asimismo, en una segunda etapa, el sistema avanzará hacia un modelo híbrido mediante la futura instalación de un parque solar.

Por otra parte, la empresa POSCO confirmó, dentro de su programa de RSE, la donación inmediata de 16 mil litros de combustible para el abastecimiento energético, acuerdo que será formalizado la próxima semana en el municipio de Antofagasta de la Sierra. Este aporte permitirá alimentar el grupo electrógeno facilitado actualmente por Rio Tinto para la comunidad.

El intendente Mario Cusipuma destacó este importante avance para Ciénaga Redonda, señalando que “esta obra no solo mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos, sino que también permitirá un gran crecimiento económico para la localidad, acompañando el desarrollo de muchos antofagasteños que hoy trabajan directamente vinculados a la minería”.

Además agregó: “Nos llena de alegría haber gestionado esta obra y el salto que darán nuestros antofagasteños a partir de este importante avance para la comunidad”.