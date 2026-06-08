Mientras el discurso oficial insiste en destacar inversiones y anuncios para el sistema educativo, cientos de estudiantes catamarqueños continúan esperando respuestas concretas. La realidad cotidiana muestra una brecha cada vez más evidente entre las promesas gubernamentales y la situación que enfrentan quienes buscan formarse y acceder a nuevas oportunidades.

Incertidumbre en el departamento Santa Rosa

Uno de los casos más representativos ocurre en el departamento Santa Rosa, donde más de 200 jóvenes y adultos permanecen a la espera del inicio de carreras terciarias que fueron anunciadas, promocionadas e incluso abiertas a inscripción durante los primeros meses del año.

Las tecnicaturas de Asistente Terapéutico y Agente Sanitario despertaron expectativas en localidades como Lavalle y Bañado de Ovanta. Sin embargo, pese al inicio del ciclo lectivo, las carreras todavía no comenzaron, generando incertidumbre entre quienes apostaron por continuar sus estudios sin abandonar sus comunidades.

Fallas administrativas y falta de planificación

La situación deja expuestas fallas administrativas, demoras burocráticas y una preocupante falta de planificación, ya que muchos estudiantes organizaron su vida personal y económica en función de una oferta académica que nunca se puso en marcha.

A esto se suma la ausencia de información clara por parte de las autoridades educativas. Los reclamos de alumnos, familias y representantes locales se multiplican mientras las respuestas oficiales siguen sin llegar. La falta de certezas alimenta el malestar y profundiza la sensación de abandono.

La brecha educativa en el interior provincial

El problema trasciende un caso puntual. En distintos puntos de la provincia se repiten cuestionamientos vinculados a infraestructura, recursos y oportunidades educativas. Para muchas localidades del interior, acceder a una carrera superior sigue dependiendo de decisiones administrativas que suelen demorarse más de lo razonable.

La educación debería ser una herramienta de desarrollo y movilidad social. Sin embargo, cuando las promesas quedan atrapadas en expedientes y resoluciones que no avanzan, los perjudicados son siempre los mismos: los estudiantes. Y mientras la gestión provincial acumula anuncios, cientos de jóvenes siguen esperando algo tan básico como el comienzo de sus clases.

Fuente: El Aconquija