DESDE EL JUEVES 25 DE JUNIO EN EL CINE TEATRO CATAMARCA

A partir del jueves 25 de junio comienza la venta presencial de entradas para las seis noches del Escenario Mayor y para el Poncho Sunset, los dos escenarios pagos que tendrá este año la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Las entradas podrán adquirirse en la boletería del Cine Teatro Catamarca, que atenderá de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, inclusive durante los días de la fiesta. En este punto de venta se podrán realizar compras tanto con tarjetas de crédito y débito bancarizadas como en efectivo.

La venta online continúa habilitada a través de la plataforma Universo Tickets para todas las jornadas del Escenario Mayor y para el Poncho Sunset, la propuesta especial por el Día del Amigo que se realizará el lunes 20 de julio desde las 17 horas en el Estadio Bicentenario.

Las entradas para ambos eventos no son numeradas y presentan diferentes valores según la ubicación y la fecha elegida. En el Escenario Mayor, el valor de la entrada general más económica es de $30.000 y el de la platea más accesible de $50.000.

Tanto en la venta online como presencial está vigente la promoción especial “El Marcatón al Poncho”, impulsada por el Gobierno de Catamarca junto al Banco Nación, que permite acceder a un 30% de descuento y hasta tres cuotas sin interés sin tope de reintegro, abonando con tarjetas de crédito del Banco Nación. Con este beneficio, las entradas generales más económicas tendrán un valor de $21.000 y las plateas más accesibles costarán $35.000.

También Centro Card

La empresa Centro Card también se suma a la venta física de entradas para la Fiesta del Poncho, desde su local central de República 681. La venta será con tarjetas de crédito de Centro Card en un solo pago.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17.30 a 20.30 hs; y los sábados de 8.30 a 12.30 hs desde este jueves 25 de junio.

Cupo para personas con discapacidad

Las entradas correspondientes al cupo para personas con discapacidad no se entregan en las boleterías físicas del Cine Teatro Catamarca.

Se reservará un 4% del aforo de cada espectáculo para personas que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD). La solicitud deberá realizarse exclusivamente a través de un formulario online que estará disponible 2 días antes de cada show, a partir de las 9 de la mañana en las plataformas oficiales de la Fiesta del Poncho.

Una vez completado el cupo disponible para cada jornada, el formulario será cerrado. Tras la validación de los datos, los solicitantes recibirán por correo electrónico la confirmación de la reserva, que garantizará el acceso a la función correspondiente mediante listado habilitado en el ingreso.

Para acceder al espectáculo será obligatorio presentar DNI y Certificado Único de Discapacidad. El horario para ingresar al sector reservado será entre las 20 y las 21.30 horas. Luego de ese horario, los lugares no ocupados podrán ser reasignados por la organización.

Artistas y espectáculos

El Escenario Mayor tendrá seis noches de espectáculos entre el 17 y el 26 de julio, con una programación que arranca a las 21 hs y combina artistas catamarqueños con figuras nacionales e internacionales. Entre los principales números se destacan Pimpinela, Los Nocheros, Los Tekis, Soledad, Karina, Cazzu, Jorge Rojas, Lázaro Caballero, Fito Páez y Vilma Palma e Vampiros, junto a destacados artistas provinciales que formarán parte de cada jornada.

Por su parte, el Poncho Sunset reunirá a Los Herrera, Abel Pintos y La LBC junto a Euge Quevedo en una propuesta especial para celebrar el Día del Amigo el lunes 20 de julio, desde las 17 hs, en el Estadio Bicentenario.