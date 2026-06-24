La secretaria adjunta del SOEMVerónica Herrera rechazó por completo el pedido de unidad de emitió UPCN.

 «Al momento de realizar protestas o cuando estuvimos ahora en el paro, estos sindicatos que dicen llamarse a la unión no estuvieron presentes acompañando a sus afiliados, que también estuvieron presentes en este paro». Comentó Herrera en Ancasti Streaming

 UPCN, «tienden a aceptar lo que el Gobierno da», mientras que sobre ATE señaló que directamente desconocen qué propuesta presentaron.

Herrera justificó el rechazo al aumento del 12% mirando los números de la recaudación provincial. «Tenemos entendido que con la coparticipación, tanto de enero y hasta mayo, hubo un incremento del 27.93%, y darnos un 12% de incremento lo vemos bastante bajo, teniendo en cuenta que se nos está adeudando una paritaria anterior». Finalizó

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor