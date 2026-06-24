En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la vigencia de una alerta amarilla por frío extremo que alcanza a gran parte del territorio nacional.

La advertencia meteorológica incluye además fenómenos asociados como nevadas en determinadas regiones y fuertes vientos en distintas zonas del país, con especial atención sobre la presencia del viento Zonda en varios sectores.

La situación climática se presenta como uno de los eventos de bajas temperaturas más significativos de los últimos días, generando condiciones que requieren especial atención por parte de la población debido al impacto que el frío intenso puede tener sobre la salud y las actividades cotidianas.

En Catamarca, el avance de la temporada invernal ya comenzó a sentirse con intensidad desde las primeras horas de este martes. La provincia amaneció con algunos de los registros térmicos más bajos observados en los últimos días, especialmente en el sector oeste del territorio provincial, donde se reportan temperaturas por debajo de los cero grados.

Las perspectivas meteorológicas indican que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. Para las localidades del interior provincial, el pronóstico señala que los valores mínimos oscilarán entre -2 y -4 grados, manteniendo condiciones típicamente invernales y favoreciendo la persistencia de heladas en distintos sectores.

En tanto, para el Valle Central, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 3 y 5 grados, registros que, si bien son superiores a los observados en el oeste provincial, igualmente reflejan un marcado descenso térmico.