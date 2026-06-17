El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte difundió el informe mensual de exportaciones correspondiente a abril de 2026, que confirma un fuerte dinamismo del comercio exterior provincial.

El ministro de la cartera, Lucas Poliche, explicó que “las exportaciones de bienes de la provincia alcanzaron los US$72 millones en abril de 2026, lo que representa un incremento interanual del 115,8% respecto del mismo mes de 2025, cuando se habían registrado US$33,4 millones”. El dato implica una suba de aproximadamente US$38,6 millones en apenas un año.

El desempeño estuvo impulsado casi en su totalidad por las manufacturas de origen Industrial (MOI), que aportaron US$69 millones y explicaron el 95,8% del total exportado. Este rubro fue el principal motor del crecimiento interanual, con un aumento del 136% (+US$ 39,8 millones) frente a abril del año pasado. Los Productos Primarios (US$2 millones) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (US$1 millón) tuvieron una participación reducida en el mes.

Poliche resaltó que Catamarca se mantiene con tendencia al alza en materia exportadora en el último año. “El balance del primer cuatrimestre confirma la tendencia: entre enero y abril, las exportaciones acumuladas pasaron de US$ 126 millones en 2025 a US$ 249 millones en 2026, un crecimiento del 97,6%, también con predominio de las MOI, que concentraron el 95,6% del total acumulado”.

Otro dato importante que se desprende del informe es que, en el plano regional, Catamarca se ubicó en el tercer lugar dentro del NOA, representando el 13,4% de las exportaciones de la región y el 0,81% del total nacional.

Los datos surgen del informe elaborado en base a fuentes oficiales del INDEC, el Intercambio Comercial Argentino (ICA) y cuadros complementarios, y reflejan el sostenido perfil exportador industrial de la provincia.