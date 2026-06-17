La reciente confirmación de avances para la puesta en marcha de una conexión internacional de pasajeros entre Catamarca y la ciudad chilena de La Serena fue presentada como un paso importante para fortalecer la integración regional y potenciar el intercambio turístico y comercial. Sin embargo, mientras se proyecta mejorar la conectividad internacional, distintos reclamos vinculados al transporte en Catamarca continúan afectando a vecinos y estudiantes del interior provincial.

La situación dejó al descubierto un contraste que comenzó a instalarse en el debate público. Por un lado, la Provincia impulsa proyectos estratégicos vinculados al Corredor Bioceánico y la integración con Chile. Por otro, familias de localidades del interior denuncian que todavía enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de transporte.

La discusión volvió a cobrar fuerza tras las denuncias realizadas por padres de alumnos secundarios que aseguran que sus hijos pierden clases debido a la falta de movilidad.

Transporte en Catamarca: los problemas que persisten en el interior

Mientras avanzan los proyectos de conectividad internacional, el transporte en Catamarca continúa siendo motivo de reclamo en distintos sectores de la provincia.

Uno de los casos más recientes involucra a estudiantes de localidades como Santa Cruz, Huaycama y La Bajada, donde familias denunciaron que cerca de 50 alumnos se ven afectados por la falta de transporte escolar.

Según explicaron, muchos jóvenes no pueden asistir regularmente a clases y dependen de servicios alternativos o de la asistencia de familiares para llegar a los establecimientos educativos.

La situación genera preocupación porque impacta directamente en la continuidad pedagógica y en el acceso a la educación.

Alumnos que no pueden asistir todos los días

Los padres sostienen que el problema no es nuevo y que se arrastra desde el año pasado.

Algunos estudiantes logran asistir únicamente dos o tres veces por semana gracias a colectivos de línea con frecuencias limitadas. Otros directamente dejaron de concurrir con normalidad debido a las dificultades para trasladarse.

Las familias advierten que esta situación perjudica especialmente a quienes cursan los últimos años del secundario y deben prepararse para continuar estudios superiores o incorporarse al mercado laboral.

La falta de respuestas concretas mantiene el malestar dentro de las comunidades afectadas.

La apuesta oficial por la integración regional

En paralelo, el Gobierno provincial continúa impulsando iniciativas destinadas a fortalecer la conectividad con países vecinos.

La futura conexión con La Serena es presentada como una herramienta para potenciar el turismo, facilitar el intercambio comercial y consolidar la integración regional.

La empresa autorizada para operar el recorrido ya obtuvo las habilitaciones necesarias y trabaja en la definición de frecuencias, horarios y aspectos operativos para la prestación del servicio.

Desde el Ejecutivo destacan que se trata de un proyecto estratégico para ampliar las oportunidades de desarrollo vinculadas al corredor internacional.

El debate sobre las prioridades

La coexistencia de ambos escenarios alimenta una discusión cada vez más visible.

Mientras se anuncian avances en materia de transporte internacional, sectores del interior provincial sostienen que aún existen necesidades básicas que no han sido resueltas.

Los cuestionamientos no apuntan necesariamente contra la conexión con Chile, sino contra la falta de soluciones para problemas que afectan diariamente a estudiantes y familias catamarqueñas.

La situación reabre el debate sobre las prioridades de inversión y planificación en materia de conectividad.

El transporte como herramienta de inclusión

Especialistas señalan que el acceso al transporte cumple un papel fundamental para garantizar igualdad de oportunidades.

La posibilidad de trasladarse de manera segura y regular influye directamente en el acceso a la educación, la salud, el empleo y otros derechos esenciales.

Por esa razón, los problemas de conectividad en zonas rurales o alejadas suelen generar consecuencias que van mucho más allá de una simple dificultad logística.

Garantizar el transporte adecuado aparece como una condición necesaria para reducir desigualdades territoriales.

Una problemática que trasciende a la educación

Aunque el reclamo actual se concentra en estudiantes secundarios, las dificultades de movilidad afectan también a trabajadores, jubilados y vecinos que dependen del transporte para realizar actividades cotidianas.

La falta de servicios regulares o adecuados puede limitar el acceso a organismos públicos, centros de salud y oportunidades laborales.

Por eso, distintos sectores consideran que la discusión sobre el transporte debe contemplar tanto los grandes proyectos estratégicos como las necesidades concretas de las comunidades locales.

La conectividad es una herramienta clave para el desarrollo, pero también para la inclusión social.

Dos realidades que conviven en Catamarca

De La Serena al interior provincial: el contraste que expone los desafíos del transporte en Catamarca. Mientras la Provincia avanza en proyectos destinados a fortalecer la integración regional y la conexión con Chile, familias del interior continúan reclamando soluciones para garantizar algo tan básico como el acceso de los estudiantes a las aulas. La convivencia de ambas realidades vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente: cómo equilibrar las apuestas de largo plazo con las demandas cotidianas que siguen esperando respuestas en distintos puntos del territorio catamarqueño.

Fuente: El Aconquija