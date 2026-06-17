El gremio rechaza la propuesta salarial del municipio y continuará la medida por tiempo indeterminado.

Eduardo Moya acusó a Susana Zenteno de “soberbia” y aseguró que los empleados llevan un año sin aumentos. El dirigente sindical aseguró que los trabajadores municipales llevan “12 meses sin cobrar un aumento” y remarcó que la situación económica ya no se sostiene. “No da para más esto”, insistió.

Por otro lado el Gobernador Raúl Jalil destacó que se reuniría con la intendenta Zenteno para buscar destrabar el conflicto. Aunque reconoce que la situación es compleja y que las paritarias salariales ya se cerraron.