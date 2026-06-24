El evento comunitario y autogestivo se realizará desde las 15 horas en la Plaza del Fogón (San Martín y Av. Alem), con propuestas de quema de muñecos, música, danza, teatro, feria y radio abierta.

El Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) se prepara para celebrar la 19° edición de su tradicional Fogón, en conmemoración a la Fiesta de San Juan. Este esperado encuentro comunitario tendrá lugar este viernes 26 de junio en la Plaza del Fogón, ubicada en la esquina de San Martín y Avenida Alem, a partir de las 15:00 horas.

El Fogón del ISAC se consolidó a lo largo de las últimas dos décadas como una de las muestras artísticas y colectivas más importantes de la provincia, entrelazando el trabajo de estudiantes, docentes y egresados de todas sus carreras. Es la instancia donde la institución abre sus puertas a toda la sociedad para compartir una variada programación cultural que refleja la identidad del instituto.

Cronograma de actividades

La fiesta del Fogón comenzará a las 15:00 horas con una radio abierta conducida y producida por estudiantes de la carrera de Productor y Director para Radio y TV. Luego, entre las 16:00 y las 18:00 horas, el protagonismo lo tendrá el área de Teatro, con una serie de muestras y puestas en escena distribuidas en diferentes espacios del establecimiento.

A partir de las 18:00 horas se encenderá el escenario principal, dando inicio a la grilla de artistas musicales y agrupaciones de baile integradas por estudiantes de los Profesorados de Música y Danzas del ISAC.

El momento cumbre de la jornada llegará a partir de las 19:30 horas con el encendido del fuego central. Allí se presentarán y posteriormente se quemarán los emblemáticos muñecos gigantes, cuyo diseño y realización —fruto del esfuerzo colaborativo de los estudiantes— recupera problemáticas sociales, políticas y culturales actuales.

Durante toda la tarde, el público podrá recorrer además una feria de emprendedores locales que ofrecerá producciones de arte y propuestas gastronómicas, organizada por la Tecnicatura en Bienes Culturales.

Memoria e identidad

Nacido en conmemoración a las hogueras de San Juan y en sincretismo con las tradiciones andinas, el Fogón del ISAC recupera la memoria comunitaria del espacio que habita: La Manzana de las Artes, siendo su edificación el antiguo Hospital San Juan Bautista. El rito de encender el fuego y quemar todo aquello que representa lo negativo para dar paso a lo nuevo se ha adaptado y adoptado en el instituto como un símbolo de resistencia cultural y trabajo colectivo a pulmón.

La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad y vecinos de la zona.