Se busca promover el conocimiento, la reflexión y el fortalecimiento de la identidad local a través de distintas temáticas vinculadas al turismo.

En continuidad con el ciclo de capacitación turística “Compartiendo Saberes 2026”, la Secretaría de Turismo de la Capital invita a participar de una nueva propuesta que busca promover el conocimiento, la reflexión y el fortalecimiento de la identidad local a través de distintas temáticas vinculadas al turismo.

Bajo el título “Turismo, Arquitectura e Identidad Urbana”, la actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de junio, a las 18 horas, en el Complejo Cultural Urbano Girardi, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, la conferencia estará a cargo de los arquitectos Basilio Bomczuk y Rodrigo Molas, quienes abordarán el vínculo entre el desarrollo urbano, la arquitectura y la construcción de la identidad de las ciudades, analizando cómo los espacios públicos, el patrimonio arquitectónico y las transformaciones urbanas inciden en la experiencia turística y en el sentido de pertenencia de los habitantes.

Bomczuk, arquitecto y Máster en Arquitectura, es autor del libro “Bomczuk Describe Catamarca”, docente universitario y referente en diversos espacios de planificación y pensamiento urbano de la provincia. Por su parte, Molas cuenta con una destacada trayectoria en planificación urbana, arquitectura sostenible y gestión de proyectos públicos, participando en el diseño y ejecución de importantes intervenciones urbanas en la ciudad.

Desde la organización destacaron que esta conferencia representa una oportunidad para comprender cómo la arquitectura y el diseño de las ciudades pueden convertirse en herramientas fundamentales para potenciar el desarrollo turístico y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

La actividad está destinada a estudiantes, profesionales, trabajadores vinculados al turismo, comerciantes, emprendedores y público en general interesado en conocer y valorar los procesos que construyen la identidad urbana de Catamarca

La propuesta forma parte del ciclo “Compartiendo Saberes 2026”, impulsado por el municipio capitalino con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, intercambio y reflexión sobre el patrimonio histórico, cultural y humano de Catamarca, fortaleciendo una cultura turística basada en la identidad, la hospitalidad y el compromiso ciudadano.

Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita a través del enlace: bit.ly/compartiendosaberes2026