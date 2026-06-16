El viernes 12 de junio, se llevó a cabo la capacitación sobre el Beato Mamerto Esquiú, en el salón de actos de la escuela municipal Fray Mamerto Esquiú, ubicada en la tierra natal del beato catamarqueño, como parte de las actividades por Año Jubilar con motivo del Bicentenario de su nacimiento.

La propuesta estuvo destinada de manera particular a guías de Turismo, estudiantes de Nivel Superior, docentes, operadores y agentes de Turismo, quienes respondieron con una importante participación a esta iniciativa de formación académica y profesional. La misma contó con la organización de la Diócesis de Catamarca y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura.

En la oportunidad se desarrollaron tres importantes temas: 1) “Beato Esqiuú: presencia y vigencia en nuestra tierra”, a cargo del Mgter. Mario Vera; 2) “La construcción de las biografías del Beato Mamerto Esquiú”, ofrecido por el Mgter. Marcelo Gershani Oviedo; y 3) “La polifacética personalidad y obra del Beato Esquiú”, brindado por el Pbro. Lic. Oscar Tapia.

La riqueza de las exposiciones ayudó a profundizar en la vida y la obra de nuestro querido Beato Esquiú, y contribuyó al conocimiento del patrimonio histórico, cultural y religioso de Catamarca.